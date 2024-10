यह भी पढ़ें: KBC: हॉट सीट पर Manu Bhaker और अमन सहरावत, खोले कई राज; अमिताभ बच्‍चन का फेमस डायलॉग भी बोला

ध्‍यान दिला दें कि पेरिस ओलंपिक्‍स में हिस्‍सा लेने वाले 9 एथलीट्स को आईएसएसएफ वर्ल्‍ड कप फाइनल 2024 के लिए भारतीय स्‍क्‍वाड में जगह मिली है। इसमें अर्जुन बबूता (पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल), अनीश भानवाला (पुरुषों की 25 मीटर रेपिड फायर पिस्‍टल), रिदम (महिलाओं की 10 मीटर और 25 मीटर पिस्‍टल) में हिस्‍सा लेंगे।

भारतीय स्‍क्‍वाड के अन्‍य ओलंपियंस शामिल हैं मैराज अहमद खान (पुरुष स्‍कीट), दिव्‍यांश सिंह पंवार (पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल) और चैन सिंह (पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन)।

इसके अलावा अर्जुन सिंह चीमा (पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्‍टल), विजयवीर सिद्धू (पुरुषों की 25 मीटर रेपिड फायर पिस्‍टल), अनंतजीत सिंह नारूखा (पुरुष स्‍कीट), महेश्‍वरी चौहान (महिला स्‍कीट), राजेश्‍वरी कुमारी (महिला ट्रैप) और श्रेयसी सिंह (महिला ट्रैप) भी वर्ल्‍ड कप फाइनल में निशाना लगाते हुए नजर आएंगे। इन सभी निशानेबाजों ने पेरिस ओलंपिक्‍स में हिस्‍सा लिया था।

News Flash: Sonam Maskar wins Silver medal in 10m Air Rifle event at Shooting World Cup Final in New Delhi. #ISSFWorldCupFinal pic.twitter.com/IwP0sKUz3a— India_AllSports (@India_AllSports) October 15, 2024