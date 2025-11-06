Language
    पैरा तीरंदाज शीतल देवी ने रचा इतिहास, भारत की सक्षम टीम में जगह बनाने वाली बनीं पहली दिव्यांग एथलीट

    By Agency News Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 11:51 PM (IST)

    Hero Image

    तीरंदाज शीतल देवी। फाइल फोटो

    नई दिल्ली, प्रेट्र। पैरा तीरंदाज शीतल देवी जेद्दा में होने वाले आगामी एशिया कप स्टेज 3 के लिए देश की जूनियर टीम में जगह बनाकर इतिहास रच दिया है। वह सक्षम राष्ट्रीय टीम के लिए चयनित होने वाली पहली भारतीय पैरा एथलीट बन गई हैं।

    जम्मू-कश्मीर की दिव्यांग 18 वर्षीया तीरंदाज कंपाउंड महिला वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। यह टूर्नामेंट भारतीय तीरंदाजी में किसी सक्षम अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए किसी पैरा एथलीट के चुने जाने का पहला उदाहरण है।

    शीतल का पूरा हुआ सपना

    शीतल ने टीम की घोषणा के बाद सोशल मीडिया पर लिखा, 'जब मैंने प्रतिस्पर्धा शुरू की थी तो मेरा एक छोटा सा सपना एक दिन सक्षम तीरंदाजों के साथ प्रतिस्पर्धा करना था। आज वह सपना एक कदम और करीब आ गया है।'

    गिर्डी से ली है प्रेरणा

    पेरिस पैरालंपिक 2024 में मिश्रित टीम कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने वाली शीतल ने तुर्की की पेरिस पैरालंपिक चैंपियन ओजनूर क्यूर गिर्डी से प्रेरणा ली, जो विश्व स्तर पर सक्षम तीरंदाजों की स्पर्धाओं में भी भाग लेती हैं।

    ट्रॉयल में किया दमदार प्रदर्शन

    देश भर के 60 से ज्यादा सक्षम तीरंदाजों के बीच समान परिस्थितियों में प्रतिस्पर्धा करते हुए जम्मू-कश्मीर की 18 वर्षीय तीरंदाज शीतल सोनीपत में हुए चार दिवसीय राष्ट्रीय चयन ट्रॉयल में तीसरे स्थान पर रहीं। शीतल ने क्वालीफिकेशन दौर में 703 अंक हासिल किए, जो शीर्ष क्वालीफायर तेजल साल्वे के कुल अंक के बराबर स्कोर था।

