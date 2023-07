SatWik-Chiragकी जोड़ी ने रचा इतिहास, हासिल की करियर की करियर की बेस्ट रैंकिंग, किस नंबर पर है पीवी सिंधु

Satwik-Chirag Shetty Pair best rankingकोरिया ओपन जीतने के बाद भारत की शीर्ष पुरुष डब्ल्स जोड़ी चिराग शेट्टी और सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी मंगलवार को जारी बीडब्ल्यूएफ रैंकिंग में करियर की टॉप रैंकिग हासिल की है। इस सीजन में दोनों ने एक भी फाइनल नहीं हारा है और बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर पर 10 मैचों में अजेय चल रहे हैं। पीवी सिंधु सिंगल्स 17वें स्थान पर बरकरार हैं।

Satwiksairaj Rankireddy Chirag Shetty Pair attain best ranking number-2. Image twitter

Your browser does not support the audio element.