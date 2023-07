"हमने सरकार से ट्रायल में छूट नहीं मांगी", Asian Games में पहलवानों की डायरेक्ट एंट्र पर साक्षी मलिक का खुलासा

Sakshi malik big revelation on direct entry of Vinesh Bajrang in Asian games पहलवान साक्षी मलिक ने कहा कि उन्होंने कभी भी सरकार से ट्रायल में छूट नहीं मांगी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार पहलवानों को एशियाई खेलों में सीधे प्रवेश देकर हमारी एकता को तोड़ने की कोशिश कर रही है। कुछ दिन पहले मुझे भी सरकार की ओर से फोन आया था