    रुझदी ने जीता लगातार छठा स्वर्ण पदक, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बनाया विश्व रिकॉर्ड

    Updated: Sun, 28 Sep 2025 09:02 PM (IST)

    बुल्गारिया के रुझदी ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेंस गोला फेंक एफ55 स्पर्धा में विश्व रिकार्ड बनाया। चौंतीस साल के रुझदी ने अपने छठे और अंतिम प्रयास में 12.94 मीटर की दूरी के साथ 12.68 मीटर के अपने ही पिछले वर्ल्ड रिकॉर्ड में सुधार किया जो उन्होंने पेरिस में 2023 विश्व चैंपियनशिप के दौरान बनाया था। रुझदी ने लगातार छठा गोल्ड जीता।

    रुझदी ने जीता लगातार छठा स्वर्ण पदक, फाइल फोटो

     नई दिल्ली, प्रेट्र। बुल्गारिया के रुझदी ने रविवार को विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेंस गोला फेंक एफ55 स्पर्धा में विश्व रिकार्ड थ्रो के साथ लगातार छठा स्वर्ण पदक जीता। चौंतीस साल के रुझदी ने अपने छठे और अंतिम प्रयास में 12.94 मीटर की दूरी के साथ 12.68 मीटर के अपने ही पिछले वर्ल्ड रिकॉर्ड में सुधार किया, जो उन्होंने पेरिस में 2023 विश्व चैंपियनशिप के दौरान बनाया था।

    इस स्पर्धा में खिलाड़ी बैठकर प्रतिस्पर्धा करते हैं क्योंकि उनके निचले अंग काम नहीं करते। रुझदी एक कार दुर्घटना में घायल हो गए थे जिसके कारण कमर के नीचे का उनका शरीर काम नहीं करता। उन्होंने 2015 में दोहा से विश्व चैंपियनशिप के प्रत्येक सत्र में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने तीसरी बार विश्व रिकार्ड प्रयास के साथ खिताब जीता।

    नेबोसा ने जीता रजत

    सर्बिया के नेबोसा ड्यूरिक ने 12.52 मीटर के निजी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ रजत, जबकि स्कॉटलैंड के लेच स्टोल्टमैन ने 12.02 मीटर के प्रयास से कांस्य पदक जीता। प्रतियोगिता के दूसरे दिन सुबह के सत्र में तीन विश्व रिकार्ड बने। मलेशिया के अब्दुल लतीफ रोमली ने पुरुष लंबी कूद टी20 स्पर्धा में 7.67 मीटर के प्रयास से स्वर्ण पदक की हैटट्रिक बनाई जबकि, यूक्रेन के वोलोदिमिर पोनोमरेंको ने पुरष गोला फेंक टी12 स्पर्धा में 17.39 मीटर के नए राष्ट्रीय रिकार्ड के साथ खिताब अपने नाम किया।

    रोमली का दबदबा

    रोमली का लंबी कूद स्पर्धा में दबदबा रहा है। इस स्पर्धा में उन्होंने पांच स्वर्ण और एक रजत पदक जीता है। विश्व चैंपियनशिप में उन्हें एकमात्र बार शिकस्त का सामना दुबई में 2019 में करना पड़ा था। अल्जीरिया की नसीमा सैफी ने महिला चक्का फेंका एफ57 स्पर्धा में 34.54 मीटर के प्रयास से स्वर्ण पदक की दोहरी हैटट्रिक बनाई। स्पर्धा में उनके दबदबे का अंदाजा इस बात से लगता है कि उनके पांचों वैध थ्रो 32 मीटर से अधिक के थे जबकि चीन की रजत पदक विजेता टियान यूशिन का सर्वश्रेष्ठ प्रयास 30.30 मीटर रहा।

    इन दोनों के अलावा कोई अन्य खिलाड़ी 30 मीटर के आंकड़े को पार नहीं कर सकी। स्विट्जरलैंड की कैथरीन डिब्रनर ने महिला 5000 मीटर टी54 स्पर्धा में 12 मिनट 18.29 सेकेंड के समय के साथ स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने चीन की गत चैंपियन टियान याजुआन और अपनी ही टीम की साथी पैट्रीसिया इचस को पछाड़ा।