    सारस्वत ने जीता पहला सुपर 100 खिताब

    By Digital Desk Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 07:07 PM (IST)

    राजस्थान के संस्कार सारस्वत ने रविवार को गुवाहाटी मास्टर्स के पुरुष सिंगल्स फाइनल में मिथुन मंजूनाथ को तीन गेम में हराकर अपना पहला सुपर 100 खिताब जीता ...और पढ़ें

    सारस्वत ने जीता पहला सुपर 100 खिताब

    गुवाहाटी, प्रेट्र। राजस्थान के संस्कार सारस्वत ने रविवार को गुवाहाटी मास्टर्स के पुरुष सिंगल्स फाइनल में मिथुन मंजूनाथ को तीन गेम में हराकर अपना पहला सुपर 100 खिताब जीता। जोधपुर के 19 वर्षीय खिलाड़ी ने पूर्व राष्ट्रीय चैंपियन मंजूनाथ को 21-11, 17-21, 21-13 से हराया। भारतीय खिलाडि़यों के बीच यह फाइनल 50 मिनट तक चला।

    सारस्वत ने पिछले साल बेंगलुरु में अर्श मोहम्मद के साथ अपना पहला सीनियर राष्ट्रीय डबल्स खिताब जीता था और इससे पहले जूनियर सिंगल्स का खिताब भी जीता था। यह जोड़ी पिछले साल सितंबर में 31वें स्मिट कृष्णा खेतान मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट में अंडर-19 इवेंट में उपविजेता भी रही थी। सारस्वत अपने पिता राज की वजह से इस खेल में आए जो खुद एक राष्ट्रीय स्तर के सिंगल्स और डबल्स खिलाड़ी रह चुके हैं।