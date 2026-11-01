39 मिनट में खेल खत्म! पीवी सिंधू बनीं हाईलो ओपन चैंपियन, फाइनल में होजमार्क को रौंदकर जीता खिताब

प्रेट्र, जर्मनी। दो बार की ओलिंपिक पदक विजेता पीवी सिंधू ने रविवार को डेनमार्क की दुनिया की 25वें नंबर की खिलाड़ी लाइन होजमार्क केजर्सफेल्ड को सीधे गेम में हराकर हाइलो ओपन सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम कर लिया।

सिंधू का यह इस सत्र में उनका दूसरा खिताब है। पूर्व विश्व चैंपियन सिंधू ने शानदार खेल दिखाते हुए आठवीं वरीयता प्राप्त लाइन को 39 मिनट तक चले फाइनल मुकाबले में 21-12, 21-14 से शिकस्त दी। जापान ओपन के बाद अब हाईलो ओपन भी जीता पांच लाख अमेरिकी डालर (करीब 4.4 करोड़ रुपये) की इनामी राशि वाले इस टूर्नामेंट में सिंधू ने अपने शाट्स पर बेहतरीन नियंत्रण और सटीकता दिखाई। उन्होंने इससे पहले जुलाई में जापान ओपन का खिताब जीता था, जबकि पिछले सप्ताह फ्रेंच ओपन में उन्हें उपविजेता बनकर संतोष करना पड़ा था।