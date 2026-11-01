अर्शदीप सिंह को पैसों के लिए डेट करने के आरोपों पर भड़कीं समरीन कौर, पोस्ट शेयर कर दिया करारा जवाब

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह और समरीन कौर ने जब से अपने रिश्ते को सार्वजनिक किया है, उसके बाद से उन्हें लगातार सोशल मीडिया पर आलोचना का सामना करना पड़ा है। कपल लगातार आलोचनाओं का सामना करने से परेशान हो गया है। ऐसे में समरीन ने एक पोस्ट साझा कर अपने गुस्से का इजहार किया है। उनके पोस्ट को अर्शदीप सिंह ने भी एक खास मैसेज लिखा है।

अर्शदीप जब भी किसी इंटरनेशनल दौरे पर जाते हैं, तो समरीन भी उनके साथ जाती हैं। इसके बाद दोनों को लेकर सोशल मीडिया पर तरह-तरह की बातें होती हैं। उनके पोस्ट के कमेंट्स में जाकर लोग आलोचना करते हैं। इसी से परेशान होकर समरीन ने एक पोस्ट साझा किया है। उनका कहना है कि वे और उनकी टीम ऐसे लोगों को ब्लॉक कर रही है।

समरीन कौर ने पोस्ट शेयर कर जाहिर किया गुस्सा उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, "जितनी मैं दुनिया देखती हूं, उतना ही मुझे एहसास होता है कि सोशल मीडिया पर कितने दोगले लोग होते हैं। अगर आप अपने आदमी को छिपाती हैं, तो आपको उस पर गर्व नहीं है। अगर आप अपना प्यार जाहिर करती हैं, तो ये फेम के लिए कर रही है। अगर आपका कोई स्टैंडर्ड है, तो आप मतलबी हैं। मैं 17 साल की उम्र से काम कर रही हैं। अपना आर्थिक और पेशेवर ध्यान रख रही हूं। 20 से ज्यादा देशों में घूम चुकी हूं। रिश्तों हों या न हों एक खुशहाल जिंदगी जू रही हूं।"

उन्होंने आगे लिखा, "भगवान ने मुझे बचपन से मुझे आशीर्वाद दिया है कि मैं अपना ट्रैवलिंग और लाइफस्टाइल का खर्च उठा सकती हूं और इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं। मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि मुझे कोई ऐसा मिला, जिसे मैं सच में चाहती हूं। मुझे ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। मैं उसके बारे में और हमारे बारे में पोस्ट करूंगी क्योंकि यही मेरी जिंदगी है। अगर आपको देखना पसंद नहीं है, तो मेरा पेज छोड़ दें। मैं खासकर दूसरी औरतों को नीचा दिखाते हुए देखकर थक गई हूं। मैं और मेरी टीम हर उस इंसान को ब्लॉक कर रहे हैं।"