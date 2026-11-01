अफगानिस्तान ने किया बड़ा उलटफेर, ऑस्ट्रेलिया को मात देकर जीता हांगकांग सिक्सेस 2026 का खिताब

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। अफगानिस्तान ने रविवार को बड़ा उलटफेर करते हुए हांगकांग सिक्सेस 2026 का खिताब जीत इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा लिया। अफगानिस्तान का ये टूर्नामेंट का पहला खिताब है।

मिशन रोड ग्राउंड में हुए मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने छह ओवरों में अफगानिस्तान के सामने 116 रनों का लक्ष्य रखा था, जिसे गुलबदीन नईब की कप्तानी वाली टीम ने इमरान मीर के अर्धशतक की वजह से पांच गेंद रहते ही हासिल कर लिया।