IND vs NZ: सीफर्ट-फिलिप्स ने भारतीय गेंदबाजों को किया 'शर्मसार', टीम इंडिया को मिली एक और हार

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। टिम सीफर्ट की धमाकेदार पारी के दम पर हैमिल्टन में भारत के खिलाफ खेले गए पांचवें टी20 मैच में न्यूजीलैंड ने 7 विकेट से जीत हासिल की। हालांकि, सीरीज को भारत ने 3-2 से अपने नाम कर लिया है। टीम इंडिया ने पहले तीन मैचों में जीत हासिल कर सीरीज में अजेय बढ़त बना ली थी लेकिन चौथे और पांचवें टी20 मैच में मेजबान टीम ने जीत दर्ज की।

ईशान किशन और श्रेयस अय्यर के अर्धशतकों की बदौलत भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 191 रनों का स्कोर खड़ा किया था। भारतीय गेंदबाज अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सके। सभी गेंदबाजों की इकोनॉमी नौ या उससे अधिक रही और ऐसे में पांचवें मैच में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा।

अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन हुए फेल टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही। सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा कमाल नहीं कर सके। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज एडम मिल्ने ने दोनों गेंदबाजों को मैदान से बाहर रास्ता दिखाया और टीम इंडिया को दो झटके दिए। संजू इस सीरीज में कुछ कमाल नहीं कर सके हैं और सिर्फ एक अर्धशतक लगा सके। भारत ने 19 रनों के स्कोर पर संजू सैमसन (4) और अभिषेक (1) के रूप में दो विकेट गंवा दिए थे।

श्रेयस और किशन ने संभाली भारत की पारी 19 रनों पर दो विकेट गंवाने के बाद टीम इंडिया के लिए ईशान किशन और कप्तान श्रेयस अय्यर ने मोर्चा संभाला। दोनों के बीच तीसरे विकेट के लिए 93 रनों की साझेदारी हुई। अय्यर ने इस दौरे पर अपनी पहली फिफ्टी लगाई। उन्होंने 23 गेंदों पर 50 रनों की पारी खेली। दूसरी तरफ चोट के बाद चौथे मैच में वापसी पर जीरो पर आउट होने वाले ईशान किशन ने भी अर्धशतक लगाया। उन्होंने 32 गेंदों पर 61 रनों की पारी खेली, जिसमें पांच चौके और उतने ही छक्के शामिल रहे।

भारत ने बनाए 191 रन इन दोनों के आउट होने के बाद भारत का कोई बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल सका। हालांकि, नीतीश कुमार रेड्डी (22) और नमन धीर (33) की पारियों की बदौलत टीम इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए आठ विकेट के नुकसान पर 191 रन बना लिए। कीवी टीम के लिए सबसे सफल गेंदबाद एडम मिल्ने रहे, जिन्होंने चार विकेट अपने नाम किए।