IND vs NZ: सूर्यकुमार यादव को पीछे छोड़ ईशान किशन बने नंबर-1, T20I में हासिल की ऐतिहासिक उपलब्धि

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। ईशान किशन ने रविवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल में पूर्व कप्तान सूर्यकुमार यादव का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया। ईशान अब भारत के लिए एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं।

ईशान को सूर्या को पीछे छोड़ने के लिए सिर्फ छह रनों की जरुरत थी। ईशान ने इस दौरान अपनी चौथी गेंद पर ही यह रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। ईशान ने तोड़ा सूर्या का रिकॉर्ड ईशान से पहले भारत के लिए एक कैलेंडर ईयर में टी20 इंटरेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड सूर्या के नाम था। सूर्या ने साल 2022 में 31 मैचों में 9 अर्धशतक और दो शतक की मदद से 1164 रन ठोक दिए थे।

वहीं ईशान ने अब तक 37 मैचों में आठ अर्धशतक और एक शतकी की मदद से 1200 से ज्यादा रन बनाने लिए हैं। ईशान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 32 गेंदों में पांच चौकों और इतने ही छक्कों की मदद से 61 रन बनाए।