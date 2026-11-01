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IND vs NZ: सूर्यकुमार यादव को पीछे छोड़ ईशान किशन बने नंबर-1, T20I में हासिल की ऐतिहासिक उपलब्धि

By Priyanshu Tiwari Edited By: Priyanshu Tiwari
Published: Sun, 01 Nov 2026 02:31 PM (IST)

ईशान किशन ने टी20 इंटरनेशनल में सूर्यकुमार यादव का एक खास रिकॉर्ड तोड़ दिया है। साथ ही उन्होंने 2000 रन भी पूरे कर लिए हैं।

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स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। ईशान किशन ने रविवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल में पूर्व कप्तान सूर्यकुमार यादव का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया। ईशान अब भारत के लिए एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं।

ईशान को सूर्या को पीछे छोड़ने के लिए सिर्फ छह रनों की जरुरत थी। ईशान ने इस दौरान अपनी चौथी गेंद पर ही यह रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया।

ईशान ने तोड़ा सूर्या का रिकॉर्ड

ईशान से पहले भारत के लिए एक कैलेंडर ईयर में टी20 इंटरेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड सूर्या के नाम था। सूर्या ने साल 2022 में 31 मैचों में 9 अर्धशतक और दो शतक की मदद से 1164 रन ठोक दिए थे।

वहीं ईशान ने अब तक 37 मैचों में आठ अर्धशतक और एक शतकी की मदद से 1200 से ज्यादा रन बनाने लिए हैं। ईशान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 32 गेंदों में पांच चौकों और इतने ही छक्कों की मदद से 61 रन बनाए।

भारत के लिए एक कैलेंडर ईयर में सबस ज्यादा रन (T20I)

खिलाड़ी

मैच

पारियां

कुल रन

सर्वोच्च स्कोर

शतक (100)

अर्धशतक (50)

वर्ष

ईशान किशन

37

36

1200+

103*

1

8

2026

सूर्यकुमार यादव

31

31

1164

117

2

9

2022

अभिषेक शर्मा

39

38

1153

113*

2

8

2026

अभिषेक शर्मा

21

21

859

135

1

5

2025

संजू सैमसन

30

29

809

97*

0

8

2026

विराट कोहली

20

20

781

122*

1

8

2022

तिलक वर्मा

35

33

751

60*

0

5

2026

सूर्यकुमार यादव

18

17

733

112*

2

5

2023

शिखर धवन

18

17

689

92

0

6

2018

श्रेयस अय्यर

26

25

666

102*

1

2

2026

ईशान ने टी20 इंटरनेशनल में पूरे किए 2000 रन

ईशान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ अर्धशतकीय पारी के दौरान टी20 इंटरनेशनल में 2000 रन पूरे कर लिए। ईशान गेंदों के हिसाब से भारत के लिए तीसरे सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं।

ईशान को 2000 तक पहुंचने के लिए 1345 गेंदें लगीं। वहीं सबसे तेज 2000 रन बनाने का रिकॉर्ड अभिषेक शर्मा के नाम है। अभिषेक ने सिर्फ 1024 गेंदों में ही यह उपलब्धि हासिल कर ली थी।

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