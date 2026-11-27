प्रेट्र, नई दिल्ली। दो बार की ओलिंपिक पदक विजेता पीवी सिंधू की नजरें 2028 में पहली बार उबर कप का खिताब जीतने पर हैं। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें घरेलू मैदान पर फिर से इस प्रतियोगिता में खेलने का मौका मिलता है तो वह टीम के साथ खिताब जीतने के लिए पूरा जोर लगाना चाहेंगी।

सिंधू 2014 में दिल्ली में आयोजित उबर कप में भारतीय महिला टीम का हिस्सा थीं। उस समय भारतीय टीम ने पहली बार इस प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा था। खिताब जीतने पर सिंधू की नजर सिंधू ने कहा कि 2014 में दिल्ली में जीते गए कांस्य पदक पर मुझे गर्व है। अगर मुझे घरेलू मैदान पर फिर से उबर कप खेलने का मौका मिलता है तो मैं चाहूंगी कि हम पूरा जोर लगाकर खिताब जीतें।