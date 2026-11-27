स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। एशिया कप राइजिंग स्टार्स के सेमीफाइनल में श्रीलंका ए के खिलाफ अंपायर्स की गलतियां इंडिया ए को भारी पड़ गईं। बाएं हाथ के बल्लेबाज रिंकू सिंह को अंपायर ने एलबीडबल्यू आउट दे दिया, जबकि उनके बल्ले का किनारा लगा हुआ था।

इसके अलावा, हर्श दुबे और शाहबाज अहमद की गेंदबाजी पर श्रीलंकाई बल्लेबाज एलबीडबल्यू आउट लग रहे थे। मगर अंपायर्स ने भारत के खिलाफ फैसला दिया, जिससे टीम इंडिया के खिलाड़ी नाराज दिखे। रिंकू को दिया गलत आउट इंडिया ए के उप-कप्तान रिंकू सिंह अंपायर्स के गलत फैसले का शिकार हुए। भारत की पारी के 37वें राविंदु फर्नांडो ने एलबीडबल्यू के लिए अपील किया, जिसके बाद अंपायर ने रिंकू को आउट करार दिया।

रिंकू इस फैसले से नाराज दिखे और उन्होंने अपना गुस्सा अंपायर पर जाहिर भी किया। क्योंकि साफ-साफ दिख रहा था कि रिंकू के बल्ले का किनारा लगा है। रिंकू ने गेंदबाज के अपील के तुरंत बाद बल्ले लगने का ईशारा भी किया। मगर अंपायर ने उन्हें आउट दे दिया।

इसके बाद रिंकू को पवेलियन लौटना पड़ा, क्योंकि इस टूर्नामेंट में डीआरएस की सुविधा नहीं थी। रिंकू के अलावा, गेंदबाजी में हर्श और शाहबाज को खराब अंपायरिंग का शिकार होना पड़ा। Tough & Unfair Time for Rinku Singh. He was LBW but there was inside edge onto the front pad There were two sounds so I think it was a clear inside edge. Even without bat it looked to be missing stump DRS was unavailable so he had no way to challenge a decision that was wrong https://t.co/ISxpt8VOWm — Swapnil Vats (@iamswapnilvats) November 26, 2026 हर्श-शाहबाज भी खराब अंपायरिंग के शिकार बाएं हाथ के स्पिनर शाहबाज ने लुसिथ क्रूसपुले के बल्ले को बीट कर पैड पर मार दिया। मगर अंपायर ने उन्हें आउट नहीं दिया, जिसके बाद भारतीय खिलाड़ी फैसले से नाराज दिखे।

क्रूसपुले उस समय 65 रन बनाकर खेल रहे थे। इस बल्लेबाज ने फिर बाद में शानदार शतक लगाया और श्रीलंका को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। इसके कुछ ही देर बाद ऐसा ही वाकया हर्श दुबे की गेंदबाजी पर भी देखा गया। हर्श की गेंद पर मदुश्का ने रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश की। मगर वो पूरी तरह चकमा खा गए और गेंद उनके पैड पर लग गई। लेकिन अंपायर ने उन्हें भी नॉटआउट दे दिया।