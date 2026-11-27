IND-A vs SL-A: अंपायर्स की गलतियों की वजह से भारत के हाथ से फिसल गया मैच, टीम इंडिया के खिलाड़ियों के साथ हुई नाइंसाफी!
भारत ए को श्रीलंका ए के खिलाफ सेमीफाइनल में गुरुवार को 8 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इस मैच में अंपायर्स से चूक हुई, जिसका खामियाजा टीम इंडिया को भुगतना पड़ा।
समय कम है?
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स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। एशिया कप राइजिंग स्टार्स के सेमीफाइनल में श्रीलंका ए के खिलाफ अंपायर्स की गलतियां इंडिया ए को भारी पड़ गईं। बाएं हाथ के बल्लेबाज रिंकू सिंह को अंपायर ने एलबीडबल्यू आउट दे दिया, जबकि उनके बल्ले का किनारा लगा हुआ था।
इसके अलावा, हर्श दुबे और शाहबाज अहमद की गेंदबाजी पर श्रीलंकाई बल्लेबाज एलबीडबल्यू आउट लग रहे थे। मगर अंपायर्स ने भारत के खिलाफ फैसला दिया, जिससे टीम इंडिया के खिलाड़ी नाराज दिखे।
रिंकू को दिया गलत आउट
इंडिया ए के उप-कप्तान रिंकू सिंह अंपायर्स के गलत फैसले का शिकार हुए। भारत की पारी के 37वें राविंदु फर्नांडो ने एलबीडबल्यू के लिए अपील किया, जिसके बाद अंपायर ने रिंकू को आउट करार दिया।
रिंकू इस फैसले से नाराज दिखे और उन्होंने अपना गुस्सा अंपायर पर जाहिर भी किया। क्योंकि साफ-साफ दिख रहा था कि रिंकू के बल्ले का किनारा लगा है। रिंकू ने गेंदबाज के अपील के तुरंत बाद बल्ले लगने का ईशारा भी किया। मगर अंपायर ने उन्हें आउट दे दिया।
इसके बाद रिंकू को पवेलियन लौटना पड़ा, क्योंकि इस टूर्नामेंट में डीआरएस की सुविधा नहीं थी। रिंकू के अलावा, गेंदबाजी में हर्श और शाहबाज को खराब अंपायरिंग का शिकार होना पड़ा।
Tough & Unfair Time for Rinku Singh. He was LBW but there was inside edge onto the front pad There were two sounds so I think it was a clear inside edge. Even without bat it looked to be missing stump DRS was unavailable so he had no way to challenge a decision that was wrong https://t.co/ISxpt8VOWm— Swapnil Vats (@iamswapnilvats) November 26, 2026
हर्श-शाहबाज भी खराब अंपायरिंग के शिकार
बाएं हाथ के स्पिनर शाहबाज ने लुसिथ क्रूसपुले के बल्ले को बीट कर पैड पर मार दिया। मगर अंपायर ने उन्हें आउट नहीं दिया, जिसके बाद भारतीय खिलाड़ी फैसले से नाराज दिखे।
क्रूसपुले उस समय 65 रन बनाकर खेल रहे थे। इस बल्लेबाज ने फिर बाद में शानदार शतक लगाया और श्रीलंका को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई।
इसके कुछ ही देर बाद ऐसा ही वाकया हर्श दुबे की गेंदबाजी पर भी देखा गया। हर्श की गेंद पर मदुश्का ने रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश की। मगर वो पूरी तरह चकमा खा गए और गेंद उनके पैड पर लग गई। लेकिन अंपायर ने उन्हें भी नॉटआउट दे दिया।
इन तीनों ही वाकयों का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। फैंस लगातार अपनी प्रतिक्रिया अंपायर्स के फैसलों पर दे रहे हैं। भारत को इस मैच में 8 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। भारतीय टीम ने श्रीलंका के सामने 318 रनों का लक्ष्य रखा था, जिसे क्रूसपुले और सिनेथ जयवर्धने की शतकीय पारियों की मदद से श्रीलंका ने 41.3 ओवर में ही हासिल कर लिया।
Feel for Shahbaz Ahmed, missed a deserving wicket 💔 https://t.co/Y0d28gukfV
— Johns. (@CricCrazyJohns) November 26, 2026
Now how this was not out ? Any EXPERT who can say it’s NOT OUT .. no bat was involved 😡 https://t.co/zjvOrxHK8n— CA Anurag (@CAAnurag_) November 26, 2026
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