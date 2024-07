Paris Olympics 2024 से पहले भारतीय हॉकी में मचा तहलका, इस दिग्गज खिलाड़ी ने किया संन्यास का एलान

श्रीजेश ने अपने करियर में कुल 328 इंटरनेशनल मैच खेले। इस दौरान उन्होंने तीन ओलंपिक खेलों, कॉमनवेल्थ गेम्स, वर्ल्ड कप में हिस्सा लिया। पेरिस ओलंपिक श्रीजेश का चौथा ओलंपिक होगा। उन्होंने साल 2010 में खेले गए वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के लिए डेब्यू किया था। श्रीजेश भारत की कई यादगार जीतों का हिस्सा रहे जिसमें 2014 एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतना, 2018 एशियाई खेलों में ब्रॉन्ज मेडल, टोक्यो ओलंपिक-2020 में ब्रॉन्ज मेडल जीत, जैसी जीतें शामिल रहीं।

श्रीजेश को साल 2021 में खेल की दुनिया के सबसे बड़े सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवॉर्ड से सम्मानित किया गया था। साल 2021 में ही उन्हें वर्ल्ड गेम्ल एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया था। वह इस अवॉर्ड को जीतने वाले दूसरे भारतीय थे। साल 2021-2022 में उन्हें लगाकार दो बार एफआईएच गोलकीपर ऑफ द ईयर चुना गया था।

As I stand on the threshold of my final chapter in international hockey, my heart swells with gratitude and reflection. This journey has been nothing short of extraordinary, and I am forever grateful for the love and support from my family, teammates, coaches, and fans. pic.twitter.com/MqxIuTalCY— sreejesh p r (@16Sreejesh) July 22, 2024