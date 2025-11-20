Language
    जैवलिन थ्रोअर अन्नू रानी की ससुराल से पुलिस ने बरामद की मस्कट बंदूक, लाइसेंस भी किया जब्त

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 10:09 PM (IST)

    जैवलिन थ्रोअर अन्नू रानी की ससुराल रोहतक (हरियाणा) से सरधना पुलिस ने हर्ष फायरिंग में इस्तेमाल की गई मस्कट बंदूक (डबल बैरल) व उसका लाइसेंस कब्जे में लिया है। पुलिस बंदूक को थाने में जमा कर अब लाइसेंस निरस्तीकरण की रिपोर्ट तैयार कर रही है। इसी बंदूक से अन्नू और उसके पति साहिल ने अपनी शादी में हर्ष फायरिंग की थी।

    हर्ष फायरिंग मामले में फंसी अन्नू रानी। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, मेरठ। जैवलिन थ्रोअर अन्नू रानी की ससुराल रोहतक (हरियाणा) से सरधना पुलिस ने हर्ष फायरिंग में इस्तेमाल की गई मस्कट बंदूक (डबल बैरल) व उसका लाइसेंस कब्जे में लिया है। पुलिस बंदूक को थाने में जमा कर अब लाइसेंस निरस्तीकरण की रिपोर्ट तैयार कर रही है।

    इसी बंदूक से अन्नू और उसके पति साहिल ने अपनी शादी में हर्ष फायरिंग की थी। पुलिस ने अपनी ओर से सरधना थाने में मुकदमा दर्ज किया था। द गाड्स पैलेस रिजार्ट में मंगलवार रात अन्नू और बाक्सर साहिल भारद्वाज विवाह बंधन में बंधे थे। एक-दूसरे को वरमाला पहनाने के बाद साहिल ने अपने रिश्ते के दादा सत्य नारायण की मस्कट बंदूक से अन्नू के साथ दो राउंड हर्ष फायरिंग की।

    लाइसेंस कब्जे में

    इसका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो गया। एसआई अतुल कुमार की तरफ से अन्नू व साहिल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। गुरुवार को सरधना पुलिस की एक टीम ने रोहतक पहुंचकर मस्कट बंदूक और लाइसेंस कब्जे में ले लिया।

    एसपी देहात अभिजीत कुमार ने बताया कि हर्ष फायरिंग में इस्तेमाल की गई बंदूक को कब्जे में लिया गया है। परिवार के सदस्यों को भी जल्द बयान देने के लिए बुलाया जाएगा। पुलिस इस मुकदमे में तेजी से कार्रवाई कर रही है ताकि कोई दूसरा इन दोनों खिलाडि़यों से प्रेरित हो हर्ष फायरिंग न कर सके।

