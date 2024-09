Paris Paralympics 2024: भारत की झोली में आया 26वां मेडल, ऊंची कूद में प्रवीण कुमार ने जीता सोना

प्रवीण कुमार ने 2.08 मीटर की दूरी तय कर देश को छठा गोल्‍ड मेडल दिलाया। उन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में सिल्‍वर मेडल जीता था। यह पैरा गेम्‍स में उनका लगातार दूसरा मेडल है। टोक्यो पैरालंपिक खेलों में भारत ने 5 स्वर्ण, 6 रजत और 8 कांस्य जीते थे। पेरिस पैरालंपिक में भारत अब तक 6 गोल्‍ड मेडल, 9 सिल्‍वर मेडल और 11 ब्रॉन्‍ज मेडल जीत चुका है।

Congratulations to Praveen Kumar for scaling new heights and winning a Gold in the Men's High Jump T64 at the #Paralympics2024!