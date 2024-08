Olympics, Badminton: पेरिस ओलंपिक में चिराग-सात्विक का मेडल जीतने का सपना टूटा, मलेशिया की जोड़ी ने हराया

दूसरे गेम में मलेशिया ने दबाव को कम करते हुए शुरुआत में ही बढ़त हासिल कर ली। हालांकि, चिराग-सात्विक ने भी वापसी के लिए अच्छे शॉट खेले। पहले गेम से एक मिनट अधिक चले इस गेम में मलेशिया ने बाजी मारी। 18 मिनट तक चले मैच में मलेशिया ने दूसरा गेम 21-14 से अपने नाम किया।

🇮🇳😭 𝗦𝘁𝗶𝗹𝗹 𝗰𝗮𝗻'𝘁 𝗯𝗲𝗹𝗶𝗲𝘃𝗲 𝘁𝗵𝗲𝘆 𝗹𝗼𝘀𝘁! One of India's biggest medal prospects, Satwik & Chirag faced a quarter-final exit at #Paris2024 following a defeat against the duo of Aaron & Wooi Yik Soh.