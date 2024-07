Paris Olympics 2024: विनेश फोगाट ने फ्रांस सरकार के सामने लगाई गुहार, भाई के वीजा के लिए मांगी मदद, जानिए पूरा मामला

विनेश ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट लिखते हुए खेल मंत्री मनसुख मांडविया और फ्रांस के दूतावास से अपने भाई को वीजा देने की अपील की है। विनेश ने लिखा, "मैं भारत में मौजूद फ्रांस के दूतावास से अपील करती हूं कि वह मेरे भाई को वीजा दे दें। मेरे भाई ने वीजा के लिए अपील की थी लेकिन उसे रद्द कर दिया गया। उसने कल दूसरी बार अपील की है। मेरे परिवार का ये जीवनभर का सपना है कि वह मुझे ओलंपिक में खेलते हुए देखें। मनसुख मांडविया आपकी मदद की जरूरत है।"

Requesting @FranceinIndia to please grant a visa to my brother. He has submitted his second application on yesterday after his first visa application was rejected. It has been a lifelong dream to have my family watch me play at the Olympics. Need your help @mansukhmandviya sir 🙏