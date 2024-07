दरअसल, रामिता जिंदल ने पेरिस ओलंपिक 2024 में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल क्वालिफिकेशन राउंड में एलावेनिल वालारिवन को हराकर फाइनल में प्रवेश किया था। फाइनल मैच में उन्होंने 145.3 अंक हासिल किए, जिसमें आठ शूटर थे। शुरू में, उन्होंने 10 शॉट्स के बाद 104.0 अंक के साथ 7वां स्थान हासिल किया। एक अच्छे शॉट के बाद वे कुछ समय के लिए छठे स्थान पर पहुंचीं, लेकिन बाद में अपनी स्थिति नहीं बनाए रख सकीं और सातवें स्थान पर उन्होंने अपने सफर को खत्म किया।

🇮🇳💔 𝗦𝗼 𝗰𝗹𝗼𝘀𝗲 𝘆𝗲𝘁 𝘀𝗼 𝗳𝗮𝗿 𝗳𝗼𝗿 𝗥𝗮𝗺𝗶𝘁𝗮! Ramita Jindal misses out on possibly securing a second medal for India despite putting in a strong performance in the final of the women's 10m Air Rifle event.