Hockey Olympics 2024:गोलकीपिंग से लेकर सेलिब्रेशन तक, श्रीजेश ने पेरिस को बना दिया टोक्यो

अब टोक्यो चलते हैं। जर्मनी की टीम 4-5 से पीछे थी। मैच खत्म होने में तकरीबन छह सेकेंड का गेम बचा था और जर्मनी को पेनल्टी कॉर्नर मिला था। अब जरा सोचिए कि श्रीजेश पर कितना दबाव रहा होगा। लेकिन श्रीजेश को दीवार ऐसे ही नहीं कहा जाता है। श्रीजेश ने शांत रहते हुए इस गोल को बचा लिया और भारत का 41 साल बाद ओलंपिक खेलों में मेडल का सपना भी साकार कर दिया।

The Man. The Myth. The Legend. The G.O.A.T