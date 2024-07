Paris Olympics 2024: मनु भाकर-सरबजोत सिंह मेडल पर लगाएंगे निशाना! अमित पंघाल भी आजमाएंगे किस्मत, जानिए चौथे दिन का भारत का पूरा शेड्यूल

मेंस ट्रैप फाइन (शाम सात बजे)

श्रेयसी सिंह, राजेश्वरी कुमारी, ट्रैप विमंस क्वालिफिकेशन, दोपहर 12:30 बजे

रोइंग

बलराज पंवार, मैंस सिंगल स्क्लस, क्वार्टर फाइनल, दोपहर 1:40 बजे

आर्चरी

अंकिता भगत, विमंस इंडीविजुअल, राउंड-64, दोपहर 1:44 बजे

भजन कौर, विमंस इंडीविजुअल, राउंड-64, दोपहर 1:57 बजे

विमंस इंडीविजुअल, राउंड-32, दोपहर 2:33 बजे (अगर अंकिता और भजन क्वालिफाई कर पाईं तो)

धीरज बोमाडेवेरा, राउंड-64, मेंस इंडिविजुअल, शाम 7:15 बजे

🗓 𝗗𝗔𝗬 𝟰 𝗮𝗻𝗱 𝗮 𝘀𝗲𝗰𝗼𝗻𝗱 𝗽𝗼𝘀𝘀𝗶𝗯𝗹𝗲 𝗺𝗲𝗱𝗮𝗹 𝗳𝗼𝗿 𝗠𝗮𝗻𝘂!

