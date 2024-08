पेरिस ओलंपिक-2024 में भारत को दो मेडल दिलाने वाली महिला निशानेबाज मनु भाकर और हॉकी टीम के गोलकीपर पीआर श्रीजेश क्लोजिंग सेरेमनी में भारत के फ्लैगबियरर होंगे।

#WATCH | Indias Manu Bhaker and PR Sreejesh, who have been announced as the official flag bearers for the Paris Olympics closing ceremony, were felicitated by the IOA



Indian Mens Hockey Team Goalkeeper PR Sreejesh says "It is a great honour. It is my last tournament and I… pic.twitter.com/G4YHtl82SW