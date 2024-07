— International Hockey Federation (@FIH_Hockey) July 24, 2024

ओलंपिक गेम्स के ऑफिशियल एक्स हैंडल से पाब्लो सिमोनेट और मारिया कैंपॉय की कुछ तस्‍वीर शेयर की गई हैं। साथ ही इसके कैप्‍शन में लिखा गया, 'पेरिस 2024 ओलंपिक विलेज में पहला मैरेज प्रपोजल। पाब्लो सिमोनेट और पिलर कैंपॉय ने अर्जेंटीना के अपने हैंडबॉल और हॉकी टीम के साथियों के साथ एक बहुत ही खास पल बिताया। आप दोनों को बधाई और शुभकामनाएं।'

The first marriage proposal at the #Paris2024 Olympic Village! 💍🩵🤍

Pablo Simonet and Pilar Campoy had a very special moment surrounded by their handball and hockey teammates from Argentina. 😍

Congratulations, you two! All the best! 👏 pic.twitter.com/hJJyf9lBMI— The Olympic Games (@Olympics) July 24, 2024