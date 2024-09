Paris Paralympics 2024 Day 7 Schedule: शूटिंग से भारत को पदक की आस, हरविंदर सिंह पर रहेंगी नजरें; देखिए भारत का आज का शेड्यूल

3:17 PM मेडल इवेंट

पैरा एथलेटिक्स- अमीषा रावत - महिला शॉट पुट F46 फ़ाइनल

3:30 PM मेडल इवेंट

पैरा पॉवरलिफ्टिंग-परमजीत कुमार - पुरुषों का 49 किग्रा फाइनल

3:45 PM मेडल इवेंट

पैरा शूटिंग- निहाल सिंह, रुद्रांश खंडेलवाल (अगर क्वालीफाई होते है) - पी4 - मिश्रित 50 मीटर पिस्टल एसएच1 फाइनल

5:49 PM- पैरा तीरंदाजी-हरविंदर सिंह बनाम त्सेंग लुंग-हुई (ताइपे) - पुरुष व्यक्तिगत रिकर्व ओपन राउंड 32

6:40 PM- पैरा तीरंदाजी- हरविंदर सिंह (अगर क्वालिफाई होते है) - पुरुष व्यक्तिगत रिकर्व ओपन राउंड 16

8:30 PM मेडल इवेंट

पैरा पॉवरलिफ्टिंग- सकीना खातून - महिला 45 किग्रा फाइनल

9:00 PM- पैरा तीरंदाजी- हरविंदर सिंह (अगर क्वालिफाई होते है) - पुरुष व्यक्तिगत रिकर्व ओपन क्वार्टरफाइनल

10:08 PM- पैरा तीरंदाजी- हरविंदर सिंह (अगर क्वालीफाई होते) - पुरुष व्यक्तिगत रिकर्व ओपन सेमीफाइनल

10:50 PM मेडल इवेंट

पैरा एथलेटिक्स- धरमबीर, प्रणव सूरमा, अमित कुमार सरोहा - पुरुष क्लब थ्रो F51 फ़ाइनल

10:57 PM मेडल इवेंट

पैरा तीरंदाजी- हरविंदर सिंह (अगर क्वालीफाई होते) - पुरुष व्यक्तिगत रिकर्व ओपन कांस्य पदक मैच

11:03 PM मेडल इवेंट

पैरा एथलेटिक्स: सिमरन शर्मा - महिला 100 मीटर टी12 फाइनल

11:14 PM मेडल इवेंट

पैरा तीरंदाजी- हरविंदर सिंह ((अगर क्वालीफाई होते)- पुरुष व्यक्तिगत रिकर्व ओपन फाइनल

India, get ready for yet another eventful day at #ParisParalympics2024🥳🤩Check out the Day 7️⃣ schedule👇🏻

Our para stars @BhavinaOfficial, Rudransh Khandelwal, Sachin Khilari, @SimranVats11, and so on will be in action tomorrow. Check out all the events scheduled for tomorrow &… pic.twitter.com/7CjgINAHEU— SAI Media (@Media_SAI) September 3, 2024