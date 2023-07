पैरा निशानेबाज रुद्रांश खंडेलवाल ने विश्व रिकॉर्ड के साथ जीता गोल्ड, निहाल सिंह की झोली में आया रजत पदक

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता: भारत के पैरा निशानेबाज रुद्रांश खंडेलवाल और निहाल सिंह ने सोमवार को विश्व निशानेबाजी पैरा खेल (डब्ल्यूएसपीएस) विश्व कप में पी4 मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल एसएच-1 वर्ग में क्रमश: स्वर्ण और रजत पदक जीता। 16 वर्षीय रुद्रांश ने इस प्रतियोगिता में फाइनल में 231.1 अंक बनाकर विश्व रिकार्ड बनाया जबकि निहाल 222.2 अंक के साथ दूसरे स्थान पर रहे।

#Osijek2023 WSPS World Cup update 🇭🇷👏

🥳 Gold Medal🏅 with World Record effort in P4 - Mixed 50m Pistol SH1 Individual by Rudransh Khandelwal with a score of 231.1.

Team Gold in P4 🏅 - Nihal Singh, Rahul Jakhar & Khandelwal

Silver 🥈- Nihal - P4 Individual #ShootingParaSport pic.twitter.com/u48eiowMyv— Paralympic India 🇮🇳 (@ParalympicIndia) July 10, 2023