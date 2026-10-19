Para Asian Games: रिंकू हुड्डा ने जैवलिन थ्रो में भारत को दिलाया गोल्ड मेडल, अजीत सिंह ने बदला पदक का रंग

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। जापान के आइची-नागोया में पैरा एशियाई खेलों की शुरुआत हो चुकी है। पहले दिन भारतीय एथलीटों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 11 मेडल जीते। इसकी कड़ी में भारत के पैरा भाला फेंक खिलाड़ी रिंकू हुड्डा ने कमाल किया और स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उनके अलावा भारत के ही अजीत सिंह दूसरे स्थान पर रहे, जिन्होंने सिल्वर मेडल अपने नाम किया।

रिंकू ने इससे पहले पैरा एशियाई खेलों 2022 में भी सिल्वर मेडल जीता था और अब उन्होंने अपने पदक का रंग बदलते हुए गोल्ड कर लिया है। पिछले एशियाई खेलों में अजीत सिंह ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था लेकिन इस बार उन्होंने भी अपने प्रदर्शन में सुधार किया है और सिल्वर मेडल जीता है।

रिंकू हुड्डा ने जीता स्वर्ण पदक रिंकू ने एफ46 स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने 65.11 मीटर का थ्रो कर स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया। अजीत सिंह भी उनसे अधिक पीछे नहीं रहे और उन्होंने 65.02 मीटर का थ्रो किया, जिससे उन्होंने रजत पदक पर कब्जा जमाया। तीसरे स्थान पर इंडोनेशिया के साक्त्योनो रहे, जिन्होंने 55.30 मीटर का थ्रो करते हुए ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया।

रिंकू ने इससे पहले 2022 में बेहतर थ्रो किया था लेकिन इसके बावजूद उन्हें गोल्ड मेडल नहीं मिला था। उस दौरान भारत के ही सुंदर सिंह गुर्जर ने सोने पर कब्जा जमाया था। पोडियम पर भारतीय एथलीट ही दिखे थे, जहां रिंकू 67.08 मीटर के साथ सिल्वर और अजीत ने 63.52 मीटर के थ्रो के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीता था।