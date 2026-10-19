Asian Para Games 2026: पैरा निशानेबाजी में भारत को मिली दोहरी सफलता, मोना ने जीता सोना तो अवनि को मिला सिल्वर

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत को आइची-नागोया में खेले जा रहे पैरा एशियन गेम्स-2026 में सोमवार को दोहरी सफलता मिली है। पैरा निशानेबाजी में भारत के हिस्स दो मेडल आए हैं। महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग एसएच1 के फाइनल में मोना ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया तो वहीं अवनि लेखरा ने सिल्वर जीता है।

दोनों के बीच अच्छी टक्कर देखने को मिली और मोना ने अंत में 250.0 का स्कोर करते हुए गोल्ड मेडल जीता। वहीं, अवनि 249.6 के स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर रहते हुए सिल्वर मेडल जीतने में सफल रहीं। रोमांचक रहा फाइनल फाइनल में अवनि ने 53.2 का स्कोर करते हुए शुरुआती बढ़त ले ली थी। दूसरी सीरीज में उन्होंने 104.8 के स्कोर के साथ अपनी बढ़त कायम रखी। वहीं, मोना 102.9 के स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर थीं। इसके बाद मोना ने अंकों के अंतर को पाटने की कोशिश की। तीसरी सीरीज के दूसरे स्टेज में मोना 165.7 के स्कोर के साथ दूसरे पर थीं तो वहीं अवनि 167.2 के साथ पहले नंबर पर ही थीं। मोना ने हार नहीं मानी और आखिरी सीरीजों में वापसी करते हुए काफी करीबी अंतर से गोल्ड अपने नाम किया।