    महाराष्ट्र इंटर-डिस्ट्रिक्ट यूथ कबड्डी चैंपियनशिप (MIYC) का नया सीजन दिसंबर में, आयोजकों ने जताई खुशी

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 10:52 PM (IST)

    महाराष्ट्र इंटर-डिस्ट्रिक्ट यूथ कबड्डी चैंपियनशिप।

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र इंटर-डिस्ट्रिक्ट यूथ कबड्डी चैंपियनशिप (MIYC25) इस दिसंबर महीने में और भी बड़े पैमाने पर, नई ऊजा और प्रोफेशनलिज्म के साथ आयोजित होने जा रही है। यह टूनामेंट शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, बालेवाड़ी, पुणे में आयोजित किया जाएगा, जिसका संचालन महाराष्ट्र राज्य कबड्डी संघ (MSKA) के अध्यक्ष श्री गजानन कीतकर और क्रांतीज्योत मिहला प्रतष्ठान व महाराष्ट्र राज्य मिहला आयोग की अध्यक्षा श्रीमती रूपाली चाकणकर के मागदशन में कया जा रहा है।

    यह आयोजन CDSportz Pvt. Ltd., MSKA और क्रांतीज्योत मिहला प्रतष्ठान के संयुक्त सहयोग से हो रहा है। इस सीजन में 12 जिलों टीमें भाग लेंगी और 72 मैच (प्लेऑफ सहित) खेले जाएंगे। टूनामेंट में 25 से अधिक प्रो कबड्डी लीग खिलाड़ी हिस्सा लेंगे, जिससे यह महाराष्ट्र का सबसे बड़ा और प्रतिष्ठत राज्यस्तरीय कबड्डी आयोजन बनेगा।

    MIYC का उद्देश्य है कि महाराष्ट्र के ग्रामीण और जिला स्तर के खिलाड़यों को पेशेवर मंच प्रदान कया जाए। पछले कई वर्ष में महाराष्ट्र के खिलाड़यों ने एशयन गेम्स, कबड्डी वल्ड कप और साउथ एशयन गेम्स जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर देश का नाम रोशन कया है। MIYC इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अगली पीढ़ी के स्टार खलाड़यों को तैयार कर रहा है।

    श्रीमती रूपाली चाकणकर ने कहा, हमारा उद्देश्य महाराष्ट्र के युवा और प्रतभाशाली कबड्डी खिलाड़यों को एक ऐसा मंच देना है, जहां वे अपनी प्रतिभा दिखा सकें। कई खिलाड़ी छोटे गांवों से आते हैं और उनके पास अवसरों की कमी होती है। MIYC उन्हें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दलाने का माध्यम बनेगा।

    टूनामेंट निदेशक और CDSportz Pvt. Ltd. के निदेशक संग्राम औटी ने कहा, MIYC सफ एक टूनामेंट नहीं बल्कि एक मिशन है। हमारा लक्ष्य महाराष्ट्र में कबड्डी का एक संगठित और स्थायी ढांचा तैयार करना है, जो ग्रामीण प्रतिभाओं को पेशेवर अवसरों से जोड़े।

    यह टूनार्मेंट महाराष्ट्र के कबड्डी खिलाड़यों को नया आत्मविश्वास और मंच प्रदान करेगा। आने वाले 27 दिनों में कबड्डी का रोमांच, युवा जोश और खेलभावना की असली परिभाषा देखने को मलेगी।