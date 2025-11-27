कॉमनवेल्थ गेम्स में शामिल होंगे 15 से अधिक खेल, खेलों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया अगले महीने से होगी शुरू

अभिषेक त्रिपाठी, जागरण नई दिल्ली। राष्ट्रमंडल खेल 2030 (सीडब्ल्यूजी) की मेजबानी को लेकर औपचारिक फैसला हो गया है। राष्ट्रमंडल खेलों की वैश्विक शासी संस्था कॉमनवेल्थ स्पोर्ट ने बुधवार को घोषणा की कि अहमदाबाद को शताब्दी संस्करण का मेजबान शहर चुना गया है। यह निर्णय ग्लास्गो में आयोजित आम सभा बैठक में लिया गया, जिसमें 74 सदस्य देशों और क्षेत्रों के प्रतिनिधि मौजूद थे।

मेजबानी की पुष्टि के साथ यह भी बताया गया कि सीडब्ल्यूजी 2030 में 15 से 17 खेल शामिल होंगे। यह फैसला हाल ही में संपन्न स्पोर्ट प्रोग्राम रिव्यू के आधार पर लिया गया है। इसके तहत एथलेटिक्स, स्विमिंग, मुक्केबाजी, नेटबॉल जैसे खेल पहले ही तय किए जा चुके हैं, जबकि कार्यक्रम में शामिल अन्य खेलों पर अगले महीने विचार-विमर्श शुरू होगा। पूरी खेल सूची अगले वर्ष जारी की जाएगी। इसके अलावा मेजबान देश को दो नए या पारंपरिक खेल जोड़ने का भी अवसर मिलेगा।

बेहद सम्मानित महसूस कर रहे उषा भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा ने कहा कि कामनवेल्थ स्पोर्ट द्वारा दिखाए गए विश्वास के लिए हम बेहद सम्मानित महसूस कर रहे हैं। 2030 के खेल न केवल राष्ट्रमंडल मूवमेंट के 100 वर्ष पूरे करेंगे, बल्कि अगले शताब्दी की नींव भी रखेंगे। यह आयोजन एथलीटों, समुदायों और संस्कृतियों को मित्रता और प्रगति की भावना में एक साथ लाएगा। अहमदाबाद विश्व स्तरीय अवसंरचना के साथ तैयार है।

बजट सीमा में सफल कार्यक्रम बनाएंगे 2010 दिल्ली सीडब्ल्यूजी घोटाले से जुड़े वित्तीय अनियमितताओं की आशंकाओं पर प्रश्न पूछे जाने पर गुजरात के प्रधान सचिव (खेल) अश्विनी कुमार ने कहा कि हमने दुनिया में अन्य संस्करणों से सीख ली है। हम सीडब्ल्यूजी को बजट सीमा में सफल कार्यक्रम बनाएंगे। हम एक महीने के भीतर आयोजन समिति का गठन करेंगे। अधिकतर स्थलों का निर्माण पूरा है और कुछ इवेंट तो आज भी आयोजित किए जा सकते हैं।अहमदाबाद में दो बड़े खेल परिसर सरदार वल्लभभाई पटेल स्पो‌र्ट्स एन्क्लेव और पुलिस अकादमी स्पो‌र्ट्स एन्क्लेव तैयार हो रहे हैं। इसलिए कोई समस्या नहीं होगी।