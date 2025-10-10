ईरान में भी हो प्रो कबड्डी लीग: शादलू

शेखर झा, जागरण, नई दिल्ली। प्रो कबड्डी लीग का जोश और रोमांच अपने चरम पर है। हर टीम पूरी ताकत और रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है। इस सीजन में फैंस की सबसे ज्यादा नजर नीलामी में सबसे महंगे बिके खिलाड़ी और गुजरात जायंट्स के आलराउंडर मोहम्मद रजा शादलू पर है।

गुजरात फ्रेंचाइजी ने उन्हें 2.23 करोड़ रुपये की बड़ी रकम में खरीदा था। अब तक खेले गए 11 मैचों में उन्होंने 38 अंक हासिल किए हैं और अपने प्रदर्शन से लगातार प्रभावित कर रहे हैं। प्रो कबड्डी लीग का प्रसारण जियो हाटस्टार पर किया जा रहा है।

शादलू ने बताया कि ईरान में कबड्डी की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। वहां के लोग प्रो कबड्डी लीग को बड़े उत्साह से देखते हैं और भारतीय खिलाड़ियों से बहुत कुछ सीखते हैं, खासतौर पर रेडिंग में। उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाड़ी हमेशा प्रो कबड्डी लीग में खेलने की कोशिश करते हैं। वे भारतीय खिलाड़ियों को देखकर नई तकनीकें सीखते हैं।