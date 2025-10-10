Language
    ईरान में भी हो प्रो कबड्डी लीग: शादलू

    By Shekhar JhaEdited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 02:55 PM (IST)

    गुजरात फ्रेंचाइजी ने आलराउंडर मोहम्मद रजा शादलू को 2.23 करोड़ रुपये की बड़ी रकम में खरीदा था। इस सीजन में अब तक खेले गए 11 मैचों में उन्होंने 38 अंक हासिल किए हैं और अपने प्रदर्शन से लगातार प्रभावित कर रहे हैं। 

    ईरान के खिलाड़ी ने मचाई खलबली

    शेखर झा, जागरण, नई दिल्ली। प्रो कबड्डी लीग का जोश और रोमांच अपने चरम पर है। हर टीम पूरी ताकत और रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है। इस सीजन में फैंस की सबसे ज्यादा नजर नीलामी में सबसे महंगे बिके खिलाड़ी और गुजरात जायंट्स के आलराउंडर मोहम्मद रजा शादलू पर है।

    गुजरात फ्रेंचाइजी ने उन्हें 2.23 करोड़ रुपये की बड़ी रकम में खरीदा था। अब तक खेले गए 11 मैचों में उन्होंने 38 अंक हासिल किए हैं और अपने प्रदर्शन से लगातार प्रभावित कर रहे हैं। प्रो कबड्डी लीग का प्रसारण जियो हाटस्टार पर किया जा रहा है।

    शादलू ने बताया कि ईरान में कबड्डी की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। वहां के लोग प्रो कबड्डी लीग को बड़े उत्साह से देखते हैं और भारतीय खिलाड़ियों से बहुत कुछ सीखते हैं, खासतौर पर रेडिंग में। उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाड़ी हमेशा प्रो कबड्डी लीग में खेलने की कोशिश करते हैं। वे भारतीय खिलाड़ियों को देखकर नई तकनीकें सीखते हैं।

    इससे ईरान में कबड्डी के विकास को बहुत मदद मिली है। लोग चाहते हैं कि वहां भी प्रो कबड्डी लीग हो, लेकिन मौजूदा हालात के कारण यह फिलहाल संभव नहीं है। हालांकि, समय के साथ हालात बेहतर होंगे और एक दिन यह सपना जरूर पूरा होगा।
    अपने प्रदर्शन और तैयारी को लेकर शादलू ने कहा कि मैंने इस साल पहले से भी ज्यादा मेहनत की है, ताकि मैदान पर अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकूं।