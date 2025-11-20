Language
    World Boxing Cup Finals: भारत ने लगाई गोल्‍ड की हैट्रिक, मीनाक्षी, प्रीती और अरुंधती ने मारे 'गोल्‍डन पंच'

    By Abhishek Nigam Edited By: Abhishek Nigam
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 03:04 PM (IST)

    मीनाक्षी हूडा

    स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत ने वर्ल्‍ड बॉक्सिंग कप में गोल्‍ड मेडल की हैट्रिक लगाई। मीनाक्षी हूडा ने महिलाओं के 48 किग्रा वर्ग में गोल्‍ड जीतकर भारत के लिए खाता खोला। फिर प्रीती पवार ने 54 किग्रा वर्ग और अरुंधती चौधरी ने 70 किग्रा वर्ग में गोल्‍ड मेडल जीते।

    बता दें कि मीनाक्षी हूडा ने गुरुवार को वर्ल्‍ड बॉक्सिंग कप फाइनल्‍स में भारत के लिए पहला गोल्‍ड मेडल जीता। मीनाक्षी हूडा ने महिलाओं के 48 किग्रा वर्ग में उज्‍बेकिस्‍तान की फरजोना फोजीलोवा को सर्वसम्‍मति फैसले से मात दी।

    मीनाक्षी हूडा ने नई दिल्‍ली में चल रहे वर्ल्‍ड बॉक्सिंग कप फाइनल्‍स 2025 में फोजीलोवा को 5:0 के अंतर से मात दी। मीनाक्षी ने गोल्‍ड मेडल जीतने के बाद कहा, 'शुरुआत में नर्वस थी, लेकिन फिर मैंने क्राउड देखा तो जोश से भर गई। खुशी है कि देश के लिए गोल्‍ड मेडल जीता।'

    इसके अलावा प्रीती पंवार ने 2025 वर्ल्‍ड ब्रॉन्‍ज मेडलिस्‍ट इटली की सिरिन चराबी को मात देकर गोल्‍ड मेडल जीता। प्रीती ने महिलाओं के 54 किग्रा वर्ग में सिर‍िन पर खूब मुक्‍के बरसाए और पूर्ण नियंत्रण के साथ गोल्‍ड अपने नाम किया।

    इसके बाद महिलाओं के 70 किग्रा वर्ग के फाइनल में भारत की अरुंधती चौधरी ने उज्‍बेकिस्‍तान की अजीजा जोकिरोवा को मात देकर गोल्‍ड मेडल जीता।