Wimbledon 2023: Vondrousova ने रचा इतिहास, फाइनल में पहुंचने वाली पहली गैर वरीय महिला खिलाड़ी

लंदन, रायटर: चेक गणराज्य की मार्केटा वोंड्रोसोवा ने गुरुवार को यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना को महज एक घंटा 15 मिनट तक चले मैच में 6-3, 6-3 से हराकर वर्ष के तीसरे ग्रैंडस्लैम विंबलडन के फाइनल में जगह बनाई। इस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स वर्ग के खिताबी मुकाबले में प्रवेश करने वाली वह ओपन एरा की पहली गैर वरीय खिलाड़ी हैं।

अब उनका सामना ट्यूनिशिया की ओंस ज्ब्यूर से होगा, जिन्होंने एक अन्य सेमीफाइनल में अरिना सबालेंका को 6-7(5), 6-4, 6-3 से हराकर लगातार दूसरे वर्ष फाइनल में जगह बनाई। क्वार्टर फाइनल में महिलाओं की विश्व की नंबर एक खिलाड़ी इगा स्वियातेक को हराने वाली स्वितोलिना अप्रैल में मातृत्व अवकाश से लौटने के बाद अपना दूसरा ग्रैंडस्लैम खेल रही थीं।

विश्व रैंकिंग में 42वें स्थान पर मौजूद वोंड्रोसोवा अपने करियर में दूसरी बार किसी ग्रैंडस्लैम के फाइनल में पहुंची हैं। इससे पहले उन्होंने 2019 में फ्रेंच ओपन के फाइनल में जगह बनाई थी, लेकिन उन्हें एश्ले बार्टी से हार का सामना करना पड़ा था। वोंड्रोसोवा विंबलडन के फाइनल में पहुंचने वाली चेक गणराज्य की चौथी महिला खिलाड़ी हैं। उनसे पहले जाना नोवोत्ना, पेट्रा क्वितोवा और कैरोलिना प्लिसकोवा ऐसा कर चुकी हैं।

मार्केटा वोंड्रोसोवा ने कहा कि "मैं पिछले वर्ष छह महीने तक खेल नहीं सकी थी इसलिए मैं भाग्यशाली हूं कि एक बार फिर इस तरह का खेल दिखा सकी। मुझे भरोसा नहीं हो रहा है। स्वितोलिना बेहद प्रतिस्पर्धी और एक बेहतर इंसान हैं। पूरे मैच के दौरान मैं नर्वस थी। मैं बस अपने सभी मैचों के लिए ध्यान केंद्रित करना चाहती हूं।

महिलाओं में ट्राफी की प्रबल दावेदार मानी जा रहीं स्वितोलिना इस मैच में शुरुआत से ही पिछड़ी रहीं। वोंड्रोसोवा ने पहले सेट में तीन बार स्वितोलिना की सर्विस तोड़ी और उन्हें अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया। हालांकि एक समय स्कोर 3-2 था, लेकिन स्वितोलिना ने कुछ बेजां भूलें की जिसका नुकसान उन्हें उठाना पड़ा।

