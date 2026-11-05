ISSF World Championships: भारत के ओलिंपिक कोटे का इंतजार बढ़ा, मनु भाकर और सुरूचि ने किया निराश

प्रेट्र, दोहा। भारत की स्टार निशानेबाज मनु भाकर और सुरुचि इंदर सिंह गुरुवार को आईएसएसएफ विश्व चैंपियनशिप की महिला 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल में निराशाजनक प्रदर्शन करते हुए पदक की दौड़ से बाहर हो गईं। दोनों खिलाड़ी 2028 लॉस एंजिलिस ओलिंपिक के लिए कोटा स्थान हासिल करने में भी नाकाम रहीं।

पेरिस ओलिंपिक 2024 में दो कांस्य पदक जीतने वाली मनु 179.9 अंक के साथ पांचवें स्थान पर रहीं, जबकि एशियाई खेलों की मिक्स्ड टीम स्पर्धा की स्वर्ण पदक विजेता सुरुचि ने 158.3 अंक के साथ छठा स्थान हासिल किया। इसके साथ ही विश्व चैंपियनशिप में भारत का व्यक्तिगत पदक और ओलिंपिक कोटा का इंतजार जारी रहा।

चीन का दबदबा चीन ने आठ निशानेबाजों के फाइनल में दबदबा बनाते हुए दोनों शीर्ष स्थान हासिल किए। जियांग रानशिन ने 242.4 अंक के साथ स्वर्ण पदक जीता जबकि उनकी हमवतन याओ कियानशुन ने 242.1 अंक के साथ रजत पदक अपने नाम किया। हंगरी की वेरोनिका मेजर ने 222.1 अंक के साथ कांस्य पदक हासिल किया।