मनीषा भानवाला ने लिखा नया इतिहास, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाली बनीं भारत की पहली महिला पहलवान

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। मनीषा भानवाला ने शुक्रवार को इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा लिया है। मनीषा ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर भारत का मान बढ़ाया है। वो इस टूर्नामेंट में स्वर्ण जीतने वाली भारत की पहली महिला पहलवान बनी हैं।

मनीषा ने 59 किग्रा कैटेगरी के फाइनल में अमेरिका की एबीगेल नेटे को 8-6 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया। मनीषा इसी के साथ सुशील कुमार के बाद विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाली सिर्फ दूसरी भारतीय पहलवान बनी हैं।

सुशील ने साल 2010 में पुरुषों के 66 किग्रा कैटेगरी में गोल्ड हासिल किया था। वहीं अब इस खास सूची में मनीषा का नाम भी जुड़ गया है। मनीषा ने मुकाबले में की जबरदस्त वापसी मनीषा के लिए यह मुकाबला आसान नहीं था। वो मैच में 0-6 से पिछड़ रहीं थीं। ऐसा लग रहा था कि भारत के हाथ से एक बार फिर गोल्ड जीतने का मौका चूक जाएगा। मगर मनीषा ने आखिरी तक हार नहीं मानी।

मनीषा ने जबरदस्त वापसी करते हुए 8-6 से मुकाबला और सोना दोनों अपने नाम कर इतिहास रच दिया। मनीषा से पहले भारत की दो महिला पहलवान टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल मैच तक पहुंची थी। हालांकि, उन्हें हारकर सिल्वर से ही संतोष करना पड़ा।

नीलम सरोही (50 किग्रा) और काजल धचोक (76 किग्रो) के पास गुरुवार को सोना जीत इतिहास रचने का सुनहरा मौका था। मगर दोनों ही पहलवान अपना-अपना मैच हार गईं और सिल्वर मेडल अपने नाम किया। 2013 में मनीषा ने शुरू की थी पहलवानी मनीषा ने पहलवानी साल 2013 में शुरू की थी, जब उनके पिता ने वजन कम करने के लिए उन्हें अखाड़े में भेज दिया था। इसके बाद मनीषा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा।