    Mahaveer Raghunathan ने इटालियन जीटी चैम्पियनशिप सीजन का समापन मोन्जा में प्रो-एम क्लास में पी1 फिनिश के साथ किया

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 04:39 PM (IST)

    महावीर रघुनाथन (Mahaveer Raghunathan)ने 2025 इटालियन जीटी स्प्रिंट चैम्पियनशिप का शानदार समापन मोन्ज़ा में प्रो-एम क्लास में जीत के साथ किया। लोरेन्जो फेरारी के साथ साझेदारी में, उन्होंने रेस 2 में पहला स्थान और कुल मिलाकर छठा स्थान हासिल किया। पूरे सीजन में उन्होंने तीन जीत दर्ज कीं- वैलेलुंगा में ओवरऑल और इमोला व मोन्ज़ा में प्रो-एम क्लास जीतें। रेस 1 में पेनल्टी के बावजूद, उन्होंने रेस 2 में जोरदार वापसी की। इस प्रदर्शन से उन्होंने जीटी3 प्रो-एम चैम्पियनशिप में दूसरा स्थान हासिल किया, जो विजेताओं से सिर्फ चार अंक पीछे था।  

    Mahaveer Raghunathan ने मोन्जा में प्रो-एम क्लास में पी1 फिनिश के साथ किया

    28 अक्टूबर 2025, मोन्जा इटली। महावीर रघुनाथन, जो इटालियन जीटी स्प्रिंट चैम्पियनशिप में भारत के एकमात्र ड्राइवर हैं, ने अपने 2025 सीज़न का शानदार समापन ऑटोड्रोमो नाज़ियोनाले मोन्ज़ा में हुई रेस 2 में प्रो-एम क्लास में जीत दर्ज कर किया। एएफ कोर्से की फेरारी 296 जीटी3 में लोरेन्जो फेरारी के साथ साझेदारी करते हुए, इस जोड़ी ने प्रो-एम में पहला स्थान (P1) और कुल मिलाकर छठा स्थान (P6) हासिल किया, जिससे उन्होंने एक प्रतिस्पर्धी सीजन का अंत शानदार प्रदर्शन के साथ किया।

    रघुनाथन का सीज़न एक पूर्ण चक्र जैसा रहा — साल की शुरुआत उन्होंने वैलेलुंगा में कुल मिलाकर (ओवरऑल) जीत के साथ की थी, और अंत उन्होंने मोन्जा में एक और क्लास जीत के साथ किया। पूरे 2025 इटालियन जीटी स्प्रिंट चैम्पियनशिप में, उन्होंने कुल तीन जीत दर्ज कीं-वैलेलुंगा में ओवरऑल जीत और इमोला तथा मोन्ज़ा में प्रो-एम क्लास जीतें।

    मोन्जा का सप्ताहांत उतार-चढ़ाव भरा रहा। रेस 1 में, रघुनाथन और फेरारी ने प्रो-एम में वाइस चैम्पियनशिप (दूसरा स्थान) और कुल मिलाकर चौथा स्थान (P4) हासिल किया, लेकिन शुरुआती लैप में हुई टक्कर के कारण लगे पोस्ट-रेस पेनल्टी ने उन्हें क्लास में चौथे स्थान पर गिरा दिया, जिससे खिताबी दौड़ में क़ीमती अंक खो गए। उन्होंने रेस 2 में जोरदार वापसी की, जहाँ शुरुआती हादसे के बाद रघुनाथन ने बेहतरीन ड्राइविंग और कई सटीक ओवरटेक करते हुए कार को फेरारी को सौंपी। रेस के आख़िरी हिस्से में आई सेफ़्टी कार ने फ़ील्ड को फिर से क़रीब ला दिया, और एएफ कोर्से की जोड़ी ने इसका पूरा लाभ उठाते हुए क्लास में जीत पक्की की।

    महावीर रघुनाथन ने कहा,

     

    मोन्जा में जीत के साथ सीजन खत्म करना शानदार अहसास है। रेस 1 में पेनल्टी निराशाजनक थी, जिसके बिना हम चैम्पियनशिप जीत सकते थे, लेकिन हमने रेस 2 में शानदार वापसी की। कार शानदार थी और टीम ने बेहतरीन काम किया। हमने इस साल की शुरुआत वैलेलुंगा में जीत के साथ की थी, और मोन्ज़ा में जीत के साथ इसे समाप्त करना दिखाता है कि हम पूरे साल लगातार तेज रहे हैं। भले ही हम सबसे तेज़ थे, फिर भी कुछ बाहरी कारणों से हम खिताब सिर्फ चार अंकों से चूक गए। कुल मिलाकर, यह एएफ कोर्से के साथ एक मजबूत और स्थिर सीज़न रहा।

    महावीर रघुनाथन

    इस परिणाम ने जीटी3 प्रो-एम चैम्पियनशिप में दूसरा स्थान सुनिश्चित किया — जो विजेताओं से केवल चार अंक पीछे रहा — और इस तरह रघुनाथन और एएफ कोर्से टीम के लिए एक मज़बूत और कड़ी मेहनत वाला सीजन सफलतापूर्वक समाप्त हुआ।