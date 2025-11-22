Lakshya Sen ने Australian Open के फाइनल में मारी धांसू एंट्री,सेमीफाइनल में विश्व नंबर-6 चौ तिएन को हराया
Lakshya Sen Australian Open Final: भारतीय बैडमिंटन स्टार लक्ष्य सेन ने ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर 500 के फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने रोमांचक सेमीफाइनल मुकाबले में विश्व नंबर 6 चौ तिएन चेन को 17-21, 24-22, 21-16 से हराया। अब वह फाइनल में जापान के युशी तनाका या चीनी ताइपे के लिन चुने-यी से भिड़ेंगे और इस सीजन अपना पहला खिताब जीतने के करीब हैं।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Lakshya Sen enters Australian Open Final: भारतीय बैडमिंटन स्टार लक्ष्य सेन ने कमाल का प्रदर्शन दिखाते हुए विश्व नंबर 6 और दूसरे वरीय खिाड़ी चौ तिएन चेन (चीनी ताइपे) को मात देकर ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर 500 के फाइनल में जगह बना ली है। आज यानी 22 नवंबर को खेले गए 86 मिनट तक चले रोमांचक मुकाबले में लक्ष्य ने 17-21, 24-22, 21-16 से जीत हासिल की।
Australian Open Semi Final पहला गेम:चेन का दबदबा
मुकाबले की शुरुआत में लक्ष्य सेन (Lakshya Sen) की लय कमजोर दिखी, जबकि चेन ने सटीक शॉट और मजबूती से आक्रामक गेम के दम पर 11-6 की बढ़त बनाई। लक्ष्य ने कई शानदार शॉट्स जरूर लगाए, लेकिन वह संघर्ष करते रहे और चेन ने पहला गेम 21-17 से जीत लिया।
दूसरा गेम: दो मैच प्वाइंट बचाकर शानदार वापसी
दूसरे गेम में मुकाबला शुरुआत से ही बराबरी का रहा। एक समय चेन 17-15 से आगे थे और उन्होंने लक्ष्य पर दो मैच प्वाइंट भी बना लिए। लेकिन यही वह पल था जब लक्ष्य ने अपने शानदार प्रदर्शन करते हुए अंतिम पलों में शानदार स्मैश के दम पर 24-22 से गेम जीता।
तीसरा गेम: पूरी तरह हावी रहा भारतीय शटलर
तीसरे गेम में लक्ष्य (Lakshya Sen) पूरी नियंत्रण में दिखे। चेन की सटीकता घटती गई और लक्ष्य सेन ने उनकी हर कमजोरी का फायदा उठाते हुए 21-16 से जीत पक्की की।
Australian Open Final में लक्ष्य सेन की टक्कर किससे?
लक्ष्य सेन अब ऑस्ट्रेलियन ओपन फाइनल में जापान के युशी तनाका या चीनी ताइपे के लिन चुने-यी में से किसी एक से भिड़ेंगे। इस सीजन उन्होंने कई शानदार प्रदर्शन किए हैं, लेकिन खिताब अभी भी हाथ से दूर है, जिसे वह ऑस्ट्रेलियन ओपन में हासिल करने के बेहद करीब हैं।
Very well played @lakshya_sen from #India to reach finals of #Australianopen #Badminton … pic.twitter.com/gSX5x4Dqhf— Jnaneshwara (@Jnaneshwara) November 22, 2025
