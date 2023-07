Korea Open 2023: 'ओपन गंगनम स्टाइल...', कोरिया ओपन जीतकर सात्विक-चिराग ने रचा इतिहास, इस तरह मनाया जीत का जश्न

सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की स्टार जोड़ी ने पहली बार कोरिया ओपन का खिताब जीत लिया है। कोरिया ओपन के मेंस डबल्स फाइनल में सात्विक-चिराग की जोड़ी ने इंडोनेशिया के टॉप सीड फजर अल्फियान और मुहम्मद रियान अर्दियांतो को 17-21 21-13 21-14 से हराया। शुरुआत में भारतीय जोड़ी एक गेम पीछे जरूर चल रही थी लेकिन टीम ने शानदार वापसी करते हुए एक और खिताब अपने नाम कर लिया।

सात्विकसाईराज- चिराग ने कोरिया ओपन जीतने के बाद इस तरह किया डांस

