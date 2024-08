50 करोड़ रुपये, सोने का मुकुट और सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार; जानें अरशद नदीम को क्या-क्या मिलेगा?

सिंध के मुख्यमंत्री द्वारा नदीम को 50 मिलियन पाकिस्तानी रुपये की राशि प्रदान की जाएगी, जिसमें कराची के मेयर मुर्तजा वहाब का भी नाम शामिल है। सिंध के गवर्नर कामरान टेसोरी ने भी 1 मिलियन पाकिस्तानी रुपये की अतिरिक्त राशि देने की घोषणा की। लोकप्रिय पाकिस्तानी गायक अली जफर ने पुष्टि की है कि वह नदीम को 1 मिलियन पाकिस्तानी रुपये देंगे, जबकि क्रिकेटर अहमद शहजाद ने भी अपने फाउंडेशन के माध्यम से इतनी ही राशि देने की घोषणा की है।

रेडियो पाकिस्तान की एक रिपोर्ट के अनुसार, नेशनल असेंबली के सत्र में निचले सदन ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें सरकार से नदीम को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित करने की सिफारिश की गई। सीनेट के उपसभापति सैयदाल खान नसर, अरशद के पाकिस्तान वापस आने पर उनके लिए सम्मानीय रात्रिभोज का आयोजन करेंगे।

Well done #ArshadNadeem 🇵🇰🏅Ahmad Shahzad Foundation & @reportagegroup are happy to announce another Rs 1 Million Prize for our Olympian Hero🏆I always believed in Arshad Nadeem's Potential! He's our proud Champ 🇵🇰 Remember to Always believe in your Dreams, They'll come to… pic.twitter.com/kF5meuQAdz— Ahmad Shahzad 🇵🇰 (@iamAhmadshahzad) August 9, 2024