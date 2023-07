Jyothi Yarraji एशियाई चैंपियनशिप में जीता दूसरा मेडल, 200 मीटर की रेस में सिल्वर पर जमाया कब्जा

नई दिल्ली, स्पोर्ट्स डेस्क। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में महिलाओं की 200 मीटर रेस में भारत की ज्योति याराजी ने सिलवर मेडल जीता। ज्योति ने 23.13 सेकंड में दौड़ पूरी की। यह उनका दूसरा मेडल है। इससे पहले ज्योति याराजी ने 100 की बाध दौड़ में गोल्ड मेडल जीता था। वह पहली भारतीय महिला धावक बनीं, जिन्होंने एशियन चैंपियनशिप की 100 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल जीता।

थाईलैंड में चल रही 25वीं एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारतीय धावकों का दबदबा कायम है। रविवार को जहां एक तरफ जहां, शीर्ष भारतीय लॉन्ग डिस्टेंस धाविका पारुल चौधरी ने 5000 मीटर में रजत पदक के साथ चैंपियनशिप में अपना दूसरा पदक जीता। वहीं, महिलाओं की 200 मीटर दौड़ के फाइनल में ज्योति याराजी दूसरे स्थान पर रहते हुए सिल्वर मेडल पर कब्जा जमाया। ज्योति ने फाइनल में 23.13 सेकंड में अपनी दौड़ पूरी की।

Jyothi Yarraji wins Silver medal in 200m clocking her Personal Best timing of 23.13s.

➡️ Earlier Jyothi had won Gold medal in 100m Hurdles few days back. @afiindia #AsianAthletics2023 pic.twitter.com/laxSp0FcAa— India_AllSports (@India_AllSports) July 16, 2023