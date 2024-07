Olympics 2024: भारतीय एथलीट्स की ओलंपिक ड्रेस पर पूर्व स्टार ने जताई नाराजगी, कहा- डिजाइनर ने नहीं किया कॉमन सेंस का इस्तेमाल

ज्वाला ने एक्स पर गुस्सा जाहिर करते हुए लिखा कि बिना सोचे समझे... इस बार ओलंपिक में भाग लेने वाले भारतीय दल के लिए जो कपड़े बनाए गए थे, वह बहुत निराशाजनर रहे। सबसे पहले, सभी लड़कियों को साड़ी पहनना नहीं आता.. डिजाइन ने इस कॉमन सेंस का इस्तेमाल क्यों नहीं किया और प्री ड्रेप्ड साड़ी क्यों नहीं बनाई? लड़कियां असहज लग रही थीं और ब्लाउज खराब फिट का था।

उन्होंने आगे लिखा कि दूसरा रंग और प्रिंट सुंदर भारतीय के बिल्कुल अलग था। डिजाइन के लिए कढ़ाई या हाथ से पेंट के जरिए हमारी संस्कृति की कला को दर्शाने का मौका था। यह पूरी तरह से औसत दर्जे का काम था और जर्जर लग रहा था। मैं आशा करती हूं कि खेल परिवार हमारे खिलाड़ियों की कोर्ट और ऑफ कोर्ट पर गुणवत्ता से समझौता करना बंद कर देगा।

After not much of thinking..

The garments which was made for the Indian contingent participating in Olympics this time has been a huge disappointment!! (Especially when the designer was announced I had huge expectations)

First not all girls know how to wear a saree…why didn’t… pic.twitter.com/b5UjzpvUJQ— Gutta Jwala 💙 (@Guttajwala) July 28, 2024