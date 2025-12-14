John Cena Retirement: आखिरी लड़ाई हारे जॉन सीना, गनथर के सामने टेके घुटने, भावुक होकर ली रिंग से विदाई
डब्ल्यूडब्ल्यूई के महान रेसलरों में शुमार जॉन सीना अपना आखिरी मैच हार गए। गनथर ने उन्हें विजयी विदाई नहीं लेने दी। ...और पढ़ें
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। डब्ल्यूडब्ल्यूई के महान रेसलरों में से एक जॉन सीना का सफर जीत के साथ खत्म नहीं हो सके। अपने करियर की आखिरी लड़ाई में जॉनी सीना को रविवार को गनथर ने हरा दिया। सीना एक तरह से गनथर के सामने घुटने टेक दिए। हार के बाद सीना अपनी टीशर्ट, अपना रिस्टबैंड रिंग में छोड़कर दर्शकों का अभिवादन स्वीकारते हुए चले गए।
गनथर ने इस मुकाबले में लगातार सीना को कमजोर किया और मुकाबले के आखिरी पलों में स्लीपर लॉक्स से उन्हें कमजोर किया। यहां सीना की ताकत खत्म मालूम पड़ रही थी। सीना ने इससे पहले कुछ अच्छे दांव लगाए और गनथर को अपने कंधों पर उठाकर रिंग में पटक दिया। हालांकि, अंत में जॉनी सीना की हिम्मत जवाब दे गई और वह हार गए।
दिग्गजों ने किया सलाम
जॉनी सीना की इस आखिरी लड़ाई के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई के कई महान रेसलर उन्हें विदाई देने आए। लॉकर रूम में जितने भी दिग्गज रेसलर थे सभी ने आकर जॉनी सीना को उनके शानदार करियर पर बधाई दी। इनमें ट्रिपल एच, स्टैफनी मैक्मोहन, सीएम पंक, कोडी रोड्स, द अंडरटेकर भी शामिल रहे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।