John Cena Retirement: आखिरी लड़ाई हारे जॉन सीना, गनथर के सामने टेके घुटने, भावुक होकर ली रिंग से विदाई

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। डब्ल्यूडब्ल्यूई के महान रेसलरों में से एक जॉन सीना का सफर जीत के साथ खत्म नहीं हो सके। अपने करियर की आखिरी लड़ाई में जॉनी सीना को रविवार को गनथर ने हरा दिया। सीना एक तरह से गनथर के सामने घुटने टेक दिए। हार के बाद सीना अपनी टीशर्ट, अपना रिस्टबैंड रिंग में छोड़कर दर्शकों का अभिवादन स्वीकारते हुए चले गए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गनथर ने इस मुकाबले में लगातार सीना को कमजोर किया और मुकाबले के आखिरी पलों में स्लीपर लॉक्स से उन्हें कमजोर किया। यहां सीना की ताकत खत्म मालूम पड़ रही थी। सीना ने इससे पहले कुछ अच्छे दांव लगाए और गनथर को अपने कंधों पर उठाकर रिंग में पटक दिया। हालांकि, अंत में जॉनी सीना की हिम्मत जवाब दे गई और वह हार गए।