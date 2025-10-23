शेखर झा, जागरण नई दिल्ली। प्रो कबड्डी लीग के मौजूदा सीजन में दबंग दिल्ली का शानदार प्रदर्शन जारी है। टीम 26 अंकों के साथ तालिका में दूसरे स्थान पर बनी हुई है। अब क्वालीफायर 1 में उसका सामना 27 अक्टूबर को पुणेरी पलटन से होगा।

यह मैच दोनों टीमों के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। इस महत्वपूर्ण भिड़ंत से पहले दबंग दिल्ली के पूर्व कप्तान और वर्तमान में मुख्य कोच की भूमिका निभा रहे जोगिंदर ने जियोस्टार मीडिया डे पर टीम की तैयारी और प्रदर्शन पर खुलकर बात की।

जोगिंदर ने बताया कि टीम का लक्ष्य एकदम स्पष्ट है। क्वालीफायर मुकाबला जीतना और खिताबी मुकाबले में जगह बनाना। उन्होंने कहा कि जब मैं कप्तान था, तब आठवें सीजन में हमने ट्रॉफी जीती थी। अब बतौर कोच मेरी कोशिश रहेगी कि मैं टीम को फिर से खिताब दिला सकूं। इसके लिए मैं और मेरे सभी खिलाड़ी पूरी मेहनत कर रहे हैं।

फिटनेस को लेकर जोगिंदर ने कहा कि अगर खिलाड़ी फिट रहेंगे तभी वे मैदान पर अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। यहां तक कि मैच वाले दिन भी सुबह में फिटनेस पर काम किया जाता है। वहीं, मौजूदा सीजन में नॉकआउट चरण में टीमों की संख्या छह से बढ़ाकर आठ करने के फैसले को जोगिंदर ने अच्छा बताया। उन्होंने कहा कि यह एक सकारात्मक कदम है। पहले कई टीमें अच्छा खेल दिखाने के बावजूद नॉकआउट में नहीं पहुंच पाती थीं, लेकिन अब अधिक टीमों को मौका मिलेगा। इससे लीग में प्रतिस्पर्धा और रोमांच दोनों बढ़ेंगे।