    PKL 2025: दबंग दिल्‍ली का लक्ष्‍य एकदम स्‍पष्‍ट, कोच के तौर पर टीम को चैंपियन बनाने के लिए बेताब हैं जोगिंदर

    By Abhishek Nigam Edited By: Abhishek Nigam
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 09:10 PM (IST)

    जोगिंदर ने बताया कि टीम का लक्ष्य एकदम स्पष्ट है। क्वालीफायर मुकाबला जीतना और खिताबी मुकाबले में जगह बनाना। उन्होंने कहा कि जब मैं कप्तान था, तब आठवें सीजन में हमने ट्रॉफी जीती थी। अब बतौर कोच मेरी कोशिश रहेगी कि मैं टीम को फिर से खिताब दिला सकूं। इसके लिए मैं और मेरे सभी खिलाड़ी पूरी मेहनत कर रहे हैं। दबंग दिल्‍ली का सामना पुणेरी पलटन से होगा।

    Hero Image

    दबंग दिल्ली के कोच जोगिंदर (Pic Credit- PKL website)

    शेखर झा, जागरण नई दिल्ली। प्रो कबड्डी लीग के मौजूदा सीजन में दबंग दिल्ली का शानदार प्रदर्शन जारी है। टीम 26 अंकों के साथ तालिका में दूसरे स्थान पर बनी हुई है। अब क्वालीफायर 1 में उसका सामना 27 अक्टूबर को पुणेरी पलटन से होगा।

    यह मैच दोनों टीमों के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। इस महत्वपूर्ण भिड़ंत से पहले दबंग दिल्ली के पूर्व कप्तान और वर्तमान में मुख्य कोच की भूमिका निभा रहे जोगिंदर ने जियोस्टार मीडिया डे पर टीम की तैयारी और प्रदर्शन पर खुलकर बात की।

    जोगिंदर ने बताया कि टीम का लक्ष्य एकदम स्पष्ट है। क्वालीफायर मुकाबला जीतना और खिताबी मुकाबले में जगह बनाना। उन्होंने कहा कि जब मैं कप्तान था, तब आठवें सीजन में हमने ट्रॉफी जीती थी। अब बतौर कोच मेरी कोशिश रहेगी कि मैं टीम को फिर से खिताब दिला सकूं। इसके लिए मैं और मेरे सभी खिलाड़ी पूरी मेहनत कर रहे हैं।

    फिटनेस को लेकर जोगिंदर ने कहा कि अगर खिलाड़ी फिट रहेंगे तभी वे मैदान पर अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। यहां तक कि मैच वाले दिन भी सुबह में फिटनेस पर काम किया जाता है।

    वहीं, मौजूदा सीजन में नॉकआउट चरण में टीमों की संख्या छह से बढ़ाकर आठ करने के फैसले को जोगिंदर ने अच्छा बताया। उन्होंने कहा कि यह एक सकारात्मक कदम है। पहले कई टीमें अच्छा खेल दिखाने के बावजूद नॉकआउट में नहीं पहुंच पाती थीं, लेकिन अब अधिक टीमों को मौका मिलेगा। इससे लीग में प्रतिस्पर्धा और रोमांच दोनों बढ़ेंगे।

    टीम के स्टार रेडर आशु मलिक को लेकर कोच ने कहा कि आशु चोटिल होने के कारण पिछले कुछ मैचों में टीम से बाहर हैं। लेकिन फजल की कप्तानी में खिलाड़‍ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। जोगिंदर ने बताया कि फजल अत्राचली पहले भी कई टीमों की कमान संभाल चुके हैं और उनके नेतृत्व में टीम ने लय बनाए रखी है।

    उन्होंने कहा कि आशु के चोटिल होने के बाद सभी की सहमति के बाद फजल को कप्तान बनाया गया और उन्होंने जिम्मेदारी बखूबी निभाई।

