प्रधानमंत्री मोदी ने पैरालंपियनों का बढ़ाया हौसला, नवदीप सिंह से बोले- इतना गुस्सा क्यों करते हो

पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले भाला फेंक एथलीट नवदीप सिंह ने पीएम से मुलाकात की। इस दौरान नवदीप ने कहा कि सर मैं आपको कैप पहनाना चाहता हूं। पीएम ने नवदीप से कहा, तुमने अपना वीडियो देखा, लोग क्या कह रहे, सब लोग डरते हैं। इसके बाद पीएम नीचे बैठ जाते हैं और नवदीप उन्हें कैप पहनाते हैं।

Heartfelt moment of our People's PM Shri @narendramodi ji with our nation’s pride Navdeep Singh!