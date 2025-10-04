Indian Racing Festival 2025: इट्सुकी साटो ने फॉर्मूला 4 में हासिल की शानदार जीत

जापान के इट्सुकी साटो ने 4 अक्टूबर को फॉर्मूला 4 इंडियन चैंपियनशिप की पहली रेस जीती। यह रेस इंडियन रेसिंग फेस्टिवल (IRF) 2025 के राउंड 3 का हिस्सा थी जो तमिलनाडु के करी मोटर स्पीडवे में आयोजित हुई। साटो ने 24 लैप्स पूरी करने में 2710.989 मिनट का समय लिया।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। जापान के इट्सुकी साटो ने 4 अक्टूबर को फॉर्मूला 4 इंडियन चैंपियनशिप की पहली रेस जीती। यह रेस इंडियन रेसिंग फेस्टिवल (IRF) 2025 के राउंड 3 का हिस्सा थी, जो तमिलनाडु के करी मोटर स्पीडवे में आयोजित हुई। साटो ने 24 लैप्स पूरी करने में 27:10.989 मिनट का समय लिया।

दरअसल, यह साटो का भारत में पहला रेस था और उन्होंने अहमदाबाद एपेक्स रेसर्स के लिए शानदार शुरुआत की। उन्होंने अगले दो ड्राइवरों से 20 सेकंड से अधिक की बढ़त बनाई। मोजाम्बिक के घाजी मोटलेकर (कोलकाता रॉयल टाइगर्स) दूसरे और भारत के सैशिवा संकरन (स्पीड डेमोंस दिल्ली) तीसरे स्थान पर रहे।

साटो ने जीत के बाद कहा, "यह मेरे लिए काफी चुनौतीपूर्ण था, जापानी ट्रैक की तुलना में यहां ग्रिप कम थी। अपनी शुरुआत में जीतकर मैं खुश हूं। कार की परफॉर्मेंस से भी मैं संतुष्ट हूं।" जब उनसे पूछा गया कि क्या वे अगले राउंड में हिस्सा लेंगे, तो उन्होंने कहा, "मैं केवल इस सप्ताहांत के लिए यहां हूं। अगले राउंड में भाग लूंगा या नहीं, अभी तय नहीं है।"

वहीं, मेहुल अग्रवाल (डार्क डॉन रेसिंग) ने एलजीबी F4 रेस 1 में पोल पोजीशन हासिल की, जो 15 लैप्स की थी और सभी भारतीय ड्राइवरों की रेस थी। ध्रुव गोस्वामी (एमस्पोर्ट) और आदित्य पट्नाइक (डार्क डॉन रेसिंग) क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे।

मेहुल ने जीत के बाद कहा, "मैं भारत की सबसे अच्छी टीम के लिए ड्राइव कर रहा हूं, इसलिए कार भी बेहतरीन है। मैं बस कार के अनुसार प्रदर्शन कर रहा हूं। टीम के साथ काम करना शानदार रहा है। लगभग 13 साल से टीम डोमिनेट कर रही है, उम्मीद है कि इस साल भी हम चैंपियनशिप जीतेंगे।"

मेहुल ने अपने रेस डे रूटीन के बारे में बताया, "सुबह उठकर फल खाता हूं, भगवान से प्रार्थना करता हूं, अपने पिता को गले लगाता हूं और फिर तेज़ ड्राइव करता हूं।" इंडिया रेसिंग लीग (IRL) की रेस 1 में काइल कुमरन (किच्छा किंग्स बैंगलोर) ने 22 लैप्स 26:34.556 मिनट में पूरी कर जीत हासिल की। अखिल रबिंद्र (ब्लैक बर्ड्स हैदराबाद) उनसे केवल 2.299 सेकंड पीछे रहे। स्विस ड्राइवर नील जानी, जो किच्छा किंग्स बैंगलोर के लिए दौड़े, तीसरे स्थान पर रहे।