प्रेट्र, दोहा। भारतीय पुरुष और महिला स्कीट निशानेबाजों ने शुक्रवार को आईएसएसएफ विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में निराशाजनक प्रदर्शन किया। देश के अनुभवी निशानेबाज व्यक्तिगत और टीम स्पर्धाओं के पदक दौर में जगह बनाने में नाकाम रहे।

इसके साथ ही 2028 लॉस एंजिलिस ओलिंपिक के लिए कोटा हासिल करने की उनकी उम्मीदें भी टूट गईं। जयपाल मालविया ने गुरुवार को पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीतकर भारत के लिए ओलिंपिक कोटा हासिल किया था। उनके इस प्रदर्शन ने मुश्किल दौर से गुजर रहे भारतीय अभियान को कुछ राहत दी थी, लेकिन स्कीट निशानेबाज उस लय को बरकरार नहीं रख सके।

छठे स्‍थान पर रहे पुरुष पुरुष वर्ग में भारत की अगुआई 51 वर्षीय ओलिंपियन मैराज अहमद खान ने की। निशानेबाजी में तीन दशक से अधिक का अनुभव रखने वाले मैराज पांच दौर में कुल 125 में से 118 निशाने लगाने में सफल रहे। उन्हें 113 निशानेबाजों के बीच 46वां स्थान मिला।