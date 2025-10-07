ISPL सीजन 3 के ट्रायल 101 शहरों में शुरू, 5 नवंबर तक चलेंगे ट्रायल

ISPL Season 3 भारत की पहली टेनिस-बॉल टी10 क्रिकेट लीग इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग (ISPL) अपने तीसरे सीजन की तैयारी में जुट गई है। रविवार से शुरू हुए ट्रायल अब देशभर के 101 शहरों में 5 नवंबर तक आयोजित किए जाएंगे। दो बेहद सफल सीजन के बाद इस बार इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग और बड़े पैमाने पर आयोजित किया जा रहा है।

मुंबई, 7 अक्टूबर 2025: भारत की पहली टेनिस-बॉल टी10 क्रिकेट लीग, इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग (ISPL), अपने तीसरे सीजन की तैयारी में जुट गई है। रविवार से शुरू हुए ट्रायल अब देशभर के 101 शहरों में 5 नवंबर तक आयोजित किए जाएंगे।

दो बेहद सफल सीजन के बाद, इस बार इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग और बड़े पैमाने पर आयोजित किया जा रहा है। पिछले सीजन के 55 शहरों की तुलना में इस बार 101 शहरों में ट्रायल किए जा रहे हैं, जिससे देश के हर कोने से प्रतिभाशाली क्रिकेटरों को मौका मिल सके।

इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग सीजन 3, जिसमें आठ टीमें भाग लेंगी, 9 जनवरी से 6 फरवरी 2026 तक सूरत में खेला जाएगा। इस सीजन के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर (MVP) को इनाम के तौर पर एक नई पोर्शे 911 कार दी जाएगी, जो खिलाड़ियों के लिए एक खास प्रेरणा का कारण बनेगी।

ट्रायल्स का आयोजन देशभर के बड़े शहरों- मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद और कोलकाता से लेकर छोटे शहरों जैसे अंबिकापुर, रामेश्वरम, लातूर, करनाल, अयोध्या, चंद्रपुर, रत्नागिरी, सतना और बिलासपुर तक किया जा रहा है, ताकि हर प्रतिभाशाली खिलाड़ी अपनी क्षमता दिखा सके।

इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग कोर कमेटी सदस्य और लीग कमिश्नर सूरज सामत ने कहा, "इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग सीजन 3 एक ऐतिहासिक अध्याय है, जो लीग की बढ़ती महत्वाकांक्षा और पहुंच को दर्शाता है। 101 शहरों में ट्रायल और विस्तारित टीम स्क्वाड के साथ, हमारा उद्देश्य हर प्रतिभाशाली खिलाड़ी को समान अवसर देना है। 44 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन यह दिखाते हैं कि लीग के प्रति देशभर में कितना उत्साह है।" दीपक चौहान, प्रेसिडेंट ऑपरेशंस, ने कहा, "101 शहरों में ट्रायल्स का विस्तार करना हमारे उस संकल्प को दर्शाता है कि हम देश के हर हिस्से से प्रतिभा को मंच देना चाहते हैं। यह पहल हमें जमीनी स्तर के खिलाड़ियों तक पहुंचने और उन्हें आगे बढ़ाने में मदद करेगी। हमारी टीम ने ट्रायल्स को सुव्यवस्थित, पारदर्शी और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए काफी मेहनत की है।" प्रवीण आमरे, हेड ऑफ सिलेक्शन कमेटी, ने कहा, "इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग में हमारा लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि हर खिलाड़ी का निष्पक्ष और समान मूल्यांकन हो। हम ऐसे खिलाड़ियों की पहचान करना चाहते हैं जिनमें सच्ची क्षमता हो-जो सीजन 3 में ही नहीं, बल्कि भविष्य में राष्ट्रीय स्तर पर भी चमक सकें।" जतिन परांजपे, हेड ऑफ सिलेक्शन कमेटी, ने कहा,

"हर ट्रायल सिर्फ चयन का नहीं, बल्कि युवा क्रिकेटरों को मार्गदर्शन देने का अवसर भी है। हमारा उद्देश्य खिलाड़ियों को सही कौशल, आत्मविश्वास और मानसिकता विकसित करने में मदद करना है ताकि वे इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग और उससे आगे भी सफल हो सकें।" इस सीजन में इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग को 44 लाख से अधिक खिलाड़ी रजिस्ट्रेशन मिले हैं। मल्टी-स्टेज ट्रायल प्रक्रिया को निष्पक्षता, पारदर्शिता और सुलभता को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। सभी पंजीकृत खिलाड़ियों को गोल्डन टिकट दिया गया है, जिससे वे सिटी ट्रायल्स में भाग ले सकते हैं। चयनित खिलाड़ियों को ग्रीन टिकट मिलेगा, जिससे वे सिमुलेशन मैचों में पहुंचेंगे। अंत में चुने गए 450 खिलाड़ियों को ब्लू टिकट मिलेगा, जिससे वे सीजन 3 प्लेयर ऑक्शन पूल में शामिल होंगे।

इस बार एक नई पहल के तहत होम ट्रायल्स भी शुरू किए गए हैं, जिनमें चयनकर्ता खिलाड़ियों के गृह शहर जाकर ट्रायल लेंगे, ताकि दूरदराज़ इलाकों के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को भी अवसर मिल सके। साथ ही, हर टीम का स्क्वाड आकार 18 खिलाड़ियों का कर दिया गया है, जिनमें दो अंडर-19 खिलाड़ियों को शामिल करना अनिवार्य होगा।

इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग में देश के कई सेलिब्रिटी टीम ओनर्स शामिल हैं- सलमान खान (न्यू दिल्ली फ्रेंचाइज़ी), अजय देवगन (अहमदाबाद लायंस), अमिताभ बच्चन (माझी मुंबई), सैफ अली खान और करीना कपूर खान (टाइगर्स ऑफ कोलकाता), अक्षय कुमार (श्रीनगर के वीर), सूर्या (चेन्नई सिंगम्स), ऋतिक रोशन (बेंगलुरु स्ट्राइकर्स) और राम चरण (फाल्कन राइजर्स हैदराबाद)।