Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    मां गईं मंदिर और बेटी ने कर ली आत्महत्या... इंडियन मार्शल आर्ट कोच Rohini Kalam की मौत से खेल जगत में पसरा मातम

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 02:09 PM (IST)

    Rohini Kalam Suicide: अंतरराष्ट्रीय जुजुत्सु खिलाड़ी रोहिणी कलम का शव उनके घर में फांसी पर लटका मिला, जिसे शुरुआती जांच में आत्महत्या बताया गया है। परिवार का आरोप है कि स्कूल प्रशासन द्वारा उन्हें मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा था, जिसके कारण वह तनाव में थीं। रोहिणी आईपीएस अधिकारी बनने का सपना देखती थीं और हाल ही में एक ऑपरेशन से गुजरी थीं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।  

    prefferd source google
    Hero Image

    Rohini Kalam Suicide: रोहिणी कलम ने की खुदकुशी!

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Rohini Kalam Death: अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन करने वाली जुजुत्सु खिलाड़ी रोहिणी कलम की मौत ने पूरे खेल जगत को हिला कर रख दिया है।

    रविवार को उनका शव उनके घर में फांसी के फंदे से लटका मिला। शुरुआती जांच में इसे आत्महत्या का मामला बताया गया है, लेकिन परिवार का आरोप है कि स्कूल प्रशासन की ओर से उन्हें मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Rohini Kalam Suicide: रोहिणी कलम ने की खुदकुशी!

    दरअसल, मीडिया रिपोर्ट्स के अुसार, घटना के समय रोहिणी की मां मंदिर गई थीं और पिता, जो बैंक नोट प्रेस से सेवानिवृत्त हैं, वह भी घर पर नहीं थे।

    उनकी छोटी बहन रोशनी ने पुलिस को बताया कि रोहिणी आष्टा के एक निजी स्कूल में मार्शल आर्ट्स कोच के रूप में काम करती थीं और पिछले कुछ समय से काम के दबाव और तनाव में थीं। शनिवार को वह देवास अपने घर लौटी थीं। रविवार की सुबह उन्होंने रोजाना की तरह चाय और नाश्ता किया, किसी से फोन पर बात की और फिर अपने कमरे में चली गईं। इसके बाद जब वह अपनी मां के साथ मंदिर गईं तो उस बीच में रोहिणी ने सुसाइड कर ली और उन्हें वह फांसी पर लटकी मिलीं। इस दौरान कमरे से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ।

    रोशनी ने मीडिया को बताया कि दीदी अपनी नौकरी को लेकर बहुत परेशान थीं। स्कूल के टीचर और प्रिंसिपल उन्हें बहुत परेशान करते थे। मैं उनकी बातों से समझ सकती थी कि वह बहुत तनाव में हैं।

    आईपीएस अधिकारी बनना था सपना

    बता दें कि रोहिणी पांच भाई-बहनों में सबसे बड़ी थीं। परिवार के अनुसार, उन्होंने अब तक शादी के कई प्रस्ताव ठुकरा दिए थे, क्योंकि उनका सपना आईपीएस अधिकारी बनने का था। वह पिछले दो साल से विक्रम पुरस्कार के लिए प्रयासरत थीं, लेकिन सफलता नहीं मिली।

    करीब पांच महीने पहले उनका पेट की गांठ का ऑपरेशन हुआ था और तब से वह बीमार और कमजोर रहती थीं। परिवार ने यह भी कहा कि स्कूल प्रिंसिपल द्वारा उत्पीड़न की शिकायतें उन्होंने पहले भी की थीं। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मौत की असली वजह पता लगाने की जांच जारी है।

    रोहिणी कलाम की उपलब्धियां

    • 2007 में जुजुत्सु खेलना शुरू किया और 2015 से प्रोफेशनल करियर शुरू हुआ।
    • 19वें एशियाई खेल (हांगझोउ) में भारत का प्रतिनिधित्व किया।
    • वर्ल्ड गेम्स (बर्मिंघम) में भारत की अकेली खिलाड़ी थीं।
    • थाईलैंड ओपन ग्रां प्री 2022 (बैंकॉक) में 48 किग्रा वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीता।
    • 8वीं एशियन जुजुत्सु चैम्पियनशिप 2024 (अबू धाबी) में डुओ क्लासिक इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता।
    • कॉम्बैट गेम्स (सऊदी अरब) के लिए भी क्वालिफाई कर चुकी थीं।

    यह भी पढ़ें- इंटरनेशनल खिलाड़ी रोहिणी कलम ने की आत्महत्या, फांसी पर लटका मिला शव