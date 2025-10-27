मां गईं मंदिर और बेटी ने कर ली आत्महत्या... इंडियन मार्शल आर्ट कोच Rohini Kalam की मौत से खेल जगत में पसरा मातम

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Rohini Kalam Death: अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन करने वाली जुजुत्सु खिलाड़ी रोहिणी कलम की मौत ने पूरे खेल जगत को हिला कर रख दिया है। रविवार को उनका शव उनके घर में फांसी के फंदे से लटका मिला। शुरुआती जांच में इसे आत्महत्या का मामला बताया गया है, लेकिन परिवार का आरोप है कि स्कूल प्रशासन की ओर से उन्हें मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा था।

Rohini Kalam Suicide: रोहिणी कलम ने की खुदकुशी! दरअसल, मीडिया रिपोर्ट्स के अुसार, घटना के समय रोहिणी की मां मंदिर गई थीं और पिता, जो बैंक नोट प्रेस से सेवानिवृत्त हैं, वह भी घर पर नहीं थे। उनकी छोटी बहन रोशनी ने पुलिस को बताया कि रोहिणी आष्टा के एक निजी स्कूल में मार्शल आर्ट्स कोच के रूप में काम करती थीं और पिछले कुछ समय से काम के दबाव और तनाव में थीं। शनिवार को वह देवास अपने घर लौटी थीं। रविवार की सुबह उन्होंने रोजाना की तरह चाय और नाश्ता किया, किसी से फोन पर बात की और फिर अपने कमरे में चली गईं। इसके बाद जब वह अपनी मां के साथ मंदिर गईं तो उस बीच में रोहिणी ने सुसाइड कर ली और उन्हें वह फांसी पर लटकी मिलीं। इस दौरान कमरे से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ।

रोशनी ने मीडिया को बताया कि दीदी अपनी नौकरी को लेकर बहुत परेशान थीं। स्कूल के टीचर और प्रिंसिपल उन्हें बहुत परेशान करते थे। मैं उनकी बातों से समझ सकती थी कि वह बहुत तनाव में हैं। आईपीएस अधिकारी बनना था सपना बता दें कि रोहिणी पांच भाई-बहनों में सबसे बड़ी थीं। परिवार के अनुसार, उन्होंने अब तक शादी के कई प्रस्ताव ठुकरा दिए थे, क्योंकि उनका सपना आईपीएस अधिकारी बनने का था। वह पिछले दो साल से विक्रम पुरस्कार के लिए प्रयासरत थीं, लेकिन सफलता नहीं मिली।