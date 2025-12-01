स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। विश्व की पहली फ्रेंचाइजी आधारित सुपरक्रॉस रेसिंग लीग, इंडियन सुपरक्रॉस रेसिंग लीग (ISRL) ने घोषणा की कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी गारू ने हैदराबाद में होने वाले इसके बहुप्रतीक्षित दूसरे राउंड (दौर) के लिए अपना समर्थन प्रदान किया है। ISRL के सह-संस्थापकों और बिगरॉक मोटरस्पोर्ट्स के सह-स्वामी की उपस्थिति में, मुख्यमंत्री ने औपचारिक रूप से इस प्रतियोगिता के दूसरे राउंड का पोस्टर जारी किया, जो 6 दिसंबर 2025 को गाचीबावली स्थित प्रतिष्ठित जीएमसी बालयोगी एथलेटिक्स स्टेडियम में आयोजित होगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यह ऐतिहासिक समारोह पहला अवसर है जब तेलंगाना में इस स्तर के वैश्विक सुपरक्रॉस रेसिंग समारोह का आयोजन होगा। यह अंतर्राष्टीय एथलीट, विश्वस्तरीय रेसिंग बुनियादी ढांचा और प्रशंसकों के लिए शानदार स्पोर्टिंग अनुभव होगा। ISRL का आयोजन हैदराबाद में होना राज्य के दूरदर्शी दृष्टिकोण, तेलंगाना राइजिंग 2047 के अनुरूप है, जिसका लक्ष्य है, खेल और पर्यटन सहित सभी क्षेत्रों में नवोन्मेष, युवाओं की भागीदारी और उत्कृष्टता को बढ़ावा देना।

इस उत्साह में चार चांद लगाने के लिए मेगास्टार सलमान खान इस समारोह में शामिल होंगे, जो इस साल आयोजित हो रहे भारत के सबसे रोमांचक स्पोर्टिंग समारोह के लिए जज्‍बा और उम्मीद बढ़ाएंगे। ISRL के सह-संस्थापक, ईशान लोखंडे ने सरकार के गर्मजोशी भरे स्वागत के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा, “माननीय मुख्यमंत्री के साथ हमारी मुलाकात ने हमें बेहद प्रेरित किया। तेलंगाना में विश्व-स्तरीय खेल समारोह लाने का समर्थन और युवाओं को सशक्त बनाने के प्रति उनका दृष्टिकोण ISRL के लक्ष्य से पूरी तरह मेल खाता है। सुपरक्रॉस ऐसा स्पोर्ट है जो हिम्मत, कौशल और जज्‍बे को जगाता है और हमें उम्मीद है कि यह पूरे राज्य की युवा प्रतिभा को प्रभावित करेगा। हैदराबाद में लीग के वैश्विक स्तर के आयोजन की मेजबानी के साथ, हमें भरोसा है कि इससे खेल में नए मौके उभरेंगे, साथ ही इससे संस्कृति और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।”

हैदराबाद राउंड में दुनिया भर से हजारों दर्शकों, इंटरनेशनल टीमों और मोटरस्पोर्टस प्रेमियों के आने की उम्मीद है। उत्साह और ऊर्जा से भरपूर यह रेस वीकेंड, 5 दिसंबर को रीसे मोटो फैन पार्क से शुरू होगा, जो पुणे में पहले राउंड बेहद लोकप्रिय रहा था। मोटरस्पोर्टस प्रेमियों को शानदार अनुभव प्रदान करने के लिए लाइव म्यूजिक, गेमिंग और रेसिंग सिम्युलेटर, एफएंडबी स्टॉल, टीम मर्चेंडाइज और संवादपरक ब्रांड जोन होंगे, जो पूरे तेलंगाना में मोटरस्पोर्टस पसंद करने वालों और परिवारों के लिए एक यादगार मेले जैसा होगा।

ISRL और तेलंगाना के साथ मिलकर अगली पीढ़ी को प्रेरित करना, स्पोर्टिंग संस्कृति को बढ़ावा देना और राज्य को उसके 2047 से जुड़े दृष्टिकोण की ओर ले जाना चाहते हैं। हैदराबाद राउंड के बाद, ISRL सीजन 2 का ग्रैंड फिनाले (राउंड 3) 21 दिसंबर, 2025 को केरल के कालीकट में ईएमएस कॉर्पोरेशन स्टेडियम में होगा, जो भारत के अब तक के सबसे बड़े मोटरस्पोर्टस सीजन का शानदार समापन को रेखांकित करेगा।