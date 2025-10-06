Indian Racing Festival : इंडियन रेसिंग फेस्टिवल के तीसरे चरण में धमाल, विजेताओं ने कोयंबटूर में दिखाया दम

कोयंबटूर के कारी मोटर स्पीडवे में इंडियन रेसिंग फेस्टिवल के तीसरे चरण में कई रेस आयोजित की गईं। इंडियन रेसिंग लीग में राउल हाइमन एफआईए फॉर्मूला 4 में शेन चंदारिया इत्सुकी सातो और इशान मादेश ने जीत हासिल की। जेके टायर एफएमएससीआई नेशनल रेसिंग चैंपियनशिप में ध्रुव गोस्वामी और मेहुल अग्रवाल विजेता रहे। अगला चरण गोवा में होगा। अर्जुन कपूर ने मोटरस्पोर्ट के भविष्य पर आशा जताई है।

अजय सिंह, कोयंबटूर। कारी मोटर स्पीडवे, कोयम्बटूर में आयोजित इंडियन रेसिंग फेस्टिवल के तीसरे चरण में कई रोमांचक मुकाबले देखने को मिले। इस इवेंट में इंडियन रेसिंग लीग, एफआईए फॉर्मूला 4 इंडियन चैंपियनशिप और जेके टायर नेशनल रेसिंग चैंपियनशिप के तहत कई रेस आयोजित किए गए।

इंडियन रेसिंग लीग के ड्राइवर बी रेस में गोवा एसेज के राउल हाइमन ने बाजी मारी। उन्होंने 26:46.480 के समय के साथ रेस जीती। स्पीड डेमन्स दिल्ली के शहन अली मोहसिन दूसरे और किच्छा के किंग्स बेंगलुरु के रुहान अलवा तीसरे स्थान पर रहे।

चंदारिया, सातो और मादेश ने दिखाया अपना जलवा एफआईए फॉर्मूला 4 इंडियन चैंपियनशिप में चेन्नई टर्बो राइडर्स के शेन चंदारिया ने रेस 2 में जीत हासिल की। इसके अलावा, रेस 3 में अहमदाबाद एपेक्स रेसर्स के इत्सुकी सातो ने जीत हासिल की और रेस 4 में कोलकाता रॉयल टाइगर्स के इशान मादेश ने बाजी मारी।

जेके टायर एफएमएससीआई नेशनल रेसिंग चैंपियनशिप के फॉर्मूला एलबीजी4 वर्ग में एमस्पोर्ट के ध्रुव गोस्वामी और डार्क डॉन रेसिंग के मेहुल अग्रवाल ने जीत हासिल की। इंडियन रेसिंग फेस्टिवल की प्रमुख बातें: इंडियन रेसिंग फेस्टिवल का तीसरा चरण कारी मोटर स्पीडवे में आयोजित किया गया।

अगला चरण गोवा ओशनफ्रंट स्ट्रीट सर्किट पर आयोजित किया जाएगा।

रेसिंग प्रमोशन प्राइवेट लिमिटेड (RPPL) के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक ने दैनिक जागरण से बातचीत में बताया कि मोटरस्पोर्ट की लागत के बारे में लोगों की धारणा गलत है। उन्होंने कहा, "यह उतना महंगा नहीं है जितना लोग सोचते हैं। पहले यह महंगा था, लेकिन अब यह क्रिकेट या बैडमिंटन अकादमी की फीस के बराबर है।"

रेड्डी ने कहा कि युवा रेसर्स को अपना करियर बनाने के लिए अब विदेश जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत में ही फॉर्मूला 4 सेटअप उपलब्ध है। उन्होंने कहा, "हमारे पास भारतीय एफ4 किड्स के लिए सब्सिडी वाले मूल्य हैं।"

अखिलेश रेड्डी ने कहा भारत में मोटरस्पोर्ट का भविष्य उज्ज्वल है, लेकिन अभी भी बहुत काम करना बाकी है। उन्होंने कहा, "हमें लगता है कि हमने अभी तक कुछ भी हासिल नहीं किया है। हमें अभी भी बहुत कुछ हासिल करना है। वहीं अभिनेता और स्पीड डेमन्स दिल्ली टीम के मालिक अर्जुन कपूर ने जागरण से विशेष बातचीत में बताया कि वह मोटरस्पोर्ट के भविष्य को लेकर आशावादी हैं और उन्हें लगता है कि यह खेल भारत में लोकप्रिय होगा। कपूर ने कहा कि वह बचपन से मोटरस्पोर्ट के प्रति उत्साहित थे।

उन्होंने कहा, "मैं इस खेल का हिस्सा बनने के लिए उत्साहित था। मुझे लगता है कि यह एक जटिल खेल है जिसमें बहुत सारे लॉजिस्टिक्स और मैकेनिक्स शामिल हैं।" अर्जुन ने कहा वह अपनी टीम के प्रदर्शन से खुश हैं और उन्हें लगता है कि लीग की संरचना अच्छी है। उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि मेरी भूमिका टीम का समर्थन करने और उन्हें प्रोत्साहित करने की है। अब आगे क्या है?

इंडियन रेसिंग फेस्टिवल का अगला चरण गोवा ओशनफ्रंट स्ट्रीट सर्किट पर आयोजित किया जाएगा, जहां हाई-स्पीड चुनौतियों और कड़ी रेसिंग का सामना करना होगा। इसके बाद, मुंबई स्ट्रीट सर्किट पर ग्रैंड फिनाले आयोजित किया जाएगा, जो इस सीजन का समापन होगा।

अर्जुन कपूर ने महाराष्ट्र के सीएम की तारीफ की अर्जुन कपूर ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तारीफ की और कहा सीएम की शानदार पहल की वजह से रात में फ्लडलाइट्स के बीच मुंबई में आयोजित हो रही है। ताकि ड्राइवर्स और दर्शक दोनों को शानदार एक्सपीरियंस मिले। यह न सिर्फ पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा देगा, बल्कि युवाओं को रेसिंग, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और इवेंट मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों में भी प्रेरित करेगा।

यह सर्किट 3.753 किलोमीटर लंबा होगा और इसमें 14 टर्न्स (घुमाव) होंगे। नवी मुंबई की सड़कों को एक टेक्निकल रेसिंग ट्रैक में बदला जाएगा। खास बात ये है कि यह रेस रात में फ्लडलाइट्स के बीच होगी, ताकि ड्राइवर्स और दर्शक दोनों को शानदार एक्सपीरियंस मिले। वीकेंड पर दो बड़े चैम्पियनशिप आयोजित होंगे - इंडियन रेसिंग लीग (Indian Racing League) (IRL) और Formula 4 Indian Championship (फॉर्मूला 4 इंडियन चैंपियनशिप) (F4IC)।