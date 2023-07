Asian Athletics Championships में भारत का , बाधा दौड़ में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट

Asian Athletics Championships भारत ने एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप के दूसरे दिन गुरुवार को तीन स्वर्ण और दो कांस्य पदक जीते। ज्योति याराजी ने महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ अजय कुमार सरोज ने पुरुषों की 1500 मीटर दौड़ और अब्दुल्ला अबूबकर ने पुरुषों की त्रिकूद में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता। तेजस्विन शंकर (7527 अंक) ने पुरुषों की डेकाथलान में कांस्य पदक जीता।

India won 5 medals in Second day of Asian Athletics Championships. Image Twitter

बैंकाक, प्रिंट्र। भारत ने एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप के दूसरे दिन गुरुवार को तीन स्वर्ण और दो कांस्य पदक जीते, जिसमें ज्योति याराजी का महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ और अजय कुमार सरोज का पुरुषों की 1500 मीटर दौड़ का खिताब भी शामिल है। अब्दुल्ला ने दिलाया तीसरा मेडल- ज्योति एशियाई एथलेटिक्स की इस स्पर्धा में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट हैं। राष्ट्रमंडल खेलों के रजत पदक विजेता अब्दुल्ला अबूबकर ने पुरुषों की त्रिकूद में भारत को दिन का तीसरा स्वर्ण पदक दिलाया। भारतीय खिलाड़ियों ने गुरुवार को प्रभावशाली प्रदर्शन किया तथा दांव पर लगे 10 स्वर्ण पदकों में से तीन स्वर्ण जीते। Good day. Jyothi Yarraji wins first gold for India in women’s 100m hurdles. She clocks 13.09 secs. 2023 Asian Athletics Championships in Bangkok. pic.twitter.com/Nm5eRfxvdj July 13, 2023 दो कांस्य पदक- इसके अलावा ऐश्वर्या मिश्रा (53.07 सेकेंड) ने महिलाओं की 400 मीटर दौड़ में जबकि तेजस्विन शंकर (7527 अंक) ने पुरुषों की डेकाथलान में कांस्य पदक जीता। ऐश्वर्या और तेजस्विन दोनों का यह इन स्पर्धाओं में सीनियर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहला पदक भी है। वे पहली बार इन स्पर्धाओं में किसी सीनियर अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। ज्योति का सीनियर स्तर में पहला पदक- तेजस्विन ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में ऊंची कूद में कांस्य पदक जीता था, लेकिन इसके बाद उन्होंने पिछले साल डेकाथलान को अपना लिया था। ज्योति का यह सीनियर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहला स्वर्ण पदक भी है। उन्होंने फाइनल में 13.09 सेकेंड का समय लिया। ज्योति ने कहा, 'मैं बहुत अच्छी स्थिति में थी और मुझे लग रहा था कि आज मेरा दिन होगा और मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में सफल रहूंगी। लेकिन अचानक बारिश आ गई और मैं अपना सर्वश्रेष्ठ समय नहीं निकाल पाई।' पुरुषों की 1500 मीटर दौड़ में अजय ने बेहतरीन प्रदर्शन किया तथा तीन मिनट 41.51 सेकेंड का समय लेकर स्वर्ण पदक जीता। अबूबकर ने 16.92 मीटर छलांग लगाकर इस सत्र का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया।

Edited By: Geetika Sharma